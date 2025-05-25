Sinem Ünsal'dan Sevgilisine Romantik Sesleniş! Herkese Duyurdu, Görenler Hayran Kaldı

Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal, aşka geldi. Ünsal sevgilisi Berk Cankat'a sosyal medya hesabından seslendi. Genç çiftin romantimzi sosyal medyada herkesi aşka özendirdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Sinem Ünsal'dan Sevgilisine Romantik Sesleniş! Herkese Duyurdu, Görenler Hayran Kaldı

Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’in başrol oyuncusu Sinem Ünsal, aşka geldi. Uzak Şehir’in Alya’sı ünlü oyuncu, oyuncu sevgilisi Berk Cankat’a hasret kaldığını duyurdu.

Sinem Ünsal'dan Sevgilisine Romantik Sesleniş! Herkese Duyurdu, Görenler Hayran Kaldı - Resim : 1

SEVGİLİSİNE HASRET KALDI

Son günlerde rol aldığı dizi Uzak Şehir ile sosyal medyanın en çok konuşulan oyuncularından biri olan Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali'nde katıldığı etkinliklerle dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Sinem Ünsal'dan Sevgilisine Romantik Sesleniş! Herkese Duyurdu, Görenler Hayran Kaldı - Resim : 2

'SENİ ÇOK ÖZLEDİM'

Instagram’dan sevgilisi Berk Cankat’a seslenen Sinem Ünsal, ‘Seni çok özledim sevgilim’ dedi.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde sevgilisi Berk Cankat’ın 41'inci doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamış ‘Sevgilim, iyi ki doğdun’ demişti.

Sinem Ünsal, daha önce dikkat çeken fit vücuduna ilişkin diyetine küçük yaşlardan itibaren dikkat ettiğini açıklamıştı. Ünsal, ‘8-9 yaşımdan beri et yemiyorum. Etin tadını bile bilmiyorum, çocukken en son yedim. Bağırsak rahatsızlığım için mecburen bunu yapıyorum’ demişti.

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