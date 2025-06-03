Uzak Şehir Dizisinde Sosyal Medyaya Damga Vuran Sezon Finali! Çifte Sürpriz Seyirciyi Sevinçten Çıldırttı

Fenomen dizi Uzak Şehir’in dün ekranlara gelen sezon finali bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin bölüm özel fotoğrafları Instagram hesabında 9 saatte 264 bin beğeni alırken, bölüme yorum yağdı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Uzak Şehir Dizisinde Sosyal Medyaya Damga Vuran Sezon Finali! Çifte Sürpriz Seyirciyi Sevinçten Çıldırttı

Kanal D’nin reyting rekorları kıran, kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer gibi oyuncuların yer aldığı dizi Uzak Şehir, 28. bölümü ile sezon finalini yaptı.

Uzak Şehir Dizisinde Sosyal Medyaya Damga Vuran Sezon Finali! Çifte Sürpriz Seyirciyi Sevinçten Çıldırttı - Resim : 1

CİHAN'DAN AŞK İTİRAFI

Fenomen dizinin 2 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelen sezon finali bölümünde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu. Uzun bölümler kavuşması beklenen çift Nare ve Şahin’in evlenmesi, Cihan’ın Alya’ya aşkını itiraf ederek öpmesi seyircileri çıldırttı.

Uzak Şehir Dizisinde Sosyal Medyaya Damga Vuran Sezon Finali! Çifte Sürpriz Seyirciyi Sevinçten Çıldırttı - Resim : 2

İKİ SÜRPRİZ BİRDEN

Sürprizlerle dolu sezon finali bölümü sonrasında sosyal medyada yorum üstüne yorum yağdı. Alya'nın Cihan'ı terk edip etmeyeceği sorusu bölümün en merak edilen konusuyken son sahne herkesi şaşırttı.

9 SAATTE 264 BİN BEĞENİ

Bölüm, sadece 9 saatte Instagram'da Uzak Şehir sayfasında 264 bin beğeni almayı başardı. Kanal D sayfasında ise 85 bin beğeniye ulaştı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyaya damga vuran sezon finaline ‘Biz bu anı çok bekledik’, ‘Asırlardır beklediğimiz öpüşmenin güzelliği’, ‘Yerimizden zıpladık’, ‘Şükürler olsun Şahin ve Nare evlendi’, ‘Merhaba ben Alya Albora’ gibi yorumlar yapıldı.

MURAT SONER SAHNESİ OLAY OLDU

Öte yandan dizi eleştirileri ile tanınan Murat Soner’in dizinin havalimanı sahnesinde figüran olarak yer alması da çokça konuşuldu. Uzak Şehir’i eleştirileriyle yerden yere vuran Murat Soner’in dizide yer alması tepki topladı.

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