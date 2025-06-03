Teşkilat Dizisinin Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat’tan Aylar Sonra Bir İlk! Yeni İmajı Şoke Etti

Boykot paylaşımı sonrasında TRT’deki Teşkilat dizisinin başrolünden çıkarılan ve işine son verilen ünlü oyuncu Aybüke Pusat’tan 2 ay sonra ilk paylaşım geldi. Ünlü oyuncu radikal değişimi Instagram hesabından paylaştı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Teşkilat Dizisinin Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat’tan Aylar Sonra Bir İlk! Yeni İmajı Şoke Etti

TRT’nin fenomen dizisi Teşkilat’ta ‘Neslihan’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan tarihli boykot için sosyal medya hesabından çağrı yapmış, ardından oyuncu dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Teşkilat Dizisinin Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat’tan Aylar Sonra Bir İlk! Yeni İmajı Şoke Etti - Resim : 1

Ünlü oyuncudan söz konusu olay sonrasında herhangi bir açıklama yada paylaşım gelmemişti. Aybüke Pusat’ın oyuncu sevgilisi Furkan Andıç, Instagram hesabından ‘Yanındayım gülüm’ notunu düşerek, sevgilisine bir deste paylaşımı yapmıştı.

Teşkilat Dizisinin Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat’tan Aylar Sonra Bir İlk! Yeni İmajı Şoke Etti - Resim : 2

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Aybüke Pusat’yan aylar sonra ilk paylaşım geldi. Instagram hesabından sevgilisi ile birlikte tatil pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun saçlarını da kestirdiği ortaya çıktı.

Teşkilat Dizisinin Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat’tan Aylar Sonra Bir İlk! Yeni İmajı Şoke Etti - Resim : 3

Pusat’ın paylaşımı ve yeni imajı büyük beğeni toplarken ünlü oyuncunun aşkını artık saklamadan yaşaması da dikkat çekti.

Teşkilat Dizisinin Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat’tan Aylar Sonra Bir İlk! Yeni İmajı Şoke Etti - Resim : 4

NE OLMUŞTU?

Başrollerini Tolgahan Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Tuvana Türkay, Serdar Yeğin’in paylaştığı TRT’nin 4 sezondur devam eden dizisi Teşkilat’ın başrol oyuncularından Aybüke Pusat, 2 Nisan tarihli ‘boykot’ için çağrı yapmıştı.

Boykot çağrısı sonrasında Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncuya, meslektaşlarından destekler art arda sıralanmıştı.

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