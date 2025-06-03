Teşkilat Dizisinin Kadrosundan Çıkarılan Aybüke Pusat’tan Aylar Sonra Bir İlk! Yeni İmajı Şoke Etti

TRT’nin fenomen dizisi Teşkilat’ta ‘Neslihan’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan tarihli boykot için sosyal medya hesabından çağrı yapmış, ardından oyuncu dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Ünlü oyuncudan söz konusu olay sonrasında herhangi bir açıklama yada paylaşım gelmemişti. Aybüke Pusat’ın oyuncu sevgilisi Furkan Andıç, Instagram hesabından ‘Yanındayım gülüm’ notunu düşerek, sevgilisine bir deste paylaşımı yapmıştı.

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Aybüke Pusat’yan aylar sonra ilk paylaşım geldi. Instagram hesabından sevgilisi ile birlikte tatil pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun saçlarını da kestirdiği ortaya çıktı.

Pusat’ın paylaşımı ve yeni imajı büyük beğeni toplarken ünlü oyuncunun aşkını artık saklamadan yaşaması da dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Başrollerini Tolgahan Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Tuvana Türkay, Serdar Yeğin’in paylaştığı TRT’nin 4 sezondur devam eden dizisi Teşkilat’ın başrol oyuncularından Aybüke Pusat, 2 Nisan tarihli ‘boykot’ için çağrı yapmıştı.

Boykot çağrısı sonrasında Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncuya, meslektaşlarından destekler art arda sıralanmıştı.