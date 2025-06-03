Sihirli Annem'in 'Çilek Kızı' Zeynep Özkaya'dan Sosyal Medyaya Damga Vuran Balayı Pozu! Çiçeği Burnunda Gelin Hayran Bıraktı

Sihirli Annem dizisinin minik yıldızı Çilek ile hafızalara kazınan çiçeği burnunda gelin Zeynep Özkaya, balayına Dubai’ye gitti. Ünlü oyuncunun balayı fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Sihirli Annem'in 'Çilek Kızı' Zeynep Özkaya'dan Sosyal Medyaya Damga Vuran Balayı Pozu! Çiçeği Burnunda Gelin Hayran Bıraktı

Yayınlandığı döneme damga vuran, fenomen dizi Sihirli Annem’de Çilek karakterine hayat veren ünlü oyuncu Zeynep Özkaya, pilot sevgilisi Oğulcan Can ile 31 Mayıs’ta nikah masasına oturdu. Genç çiftin düğününe Sihirli Annem’in sevilen oyuncuları da akın etti.

Sihirli Annem'in 'Çilek Kızı' Zeynep Özkaya'dan Sosyal Medyaya Damga Vuran Balayı Pozu! Çiçeği Burnunda Gelin Hayran Bıraktı - Resim : 1

BALAYI POZLARI MEDYAYI SALLADI

Görenlerin büyüdüğüne inanamadığı ünlü oyuncunun balayı fotoğrafları da sosyal medyada çokça konuşuldu. Balayı için Dubai’ye giden çiçeği burnundaki çift, mutlu anlarını sosyal medya hesapları Instagram üzerinden paylaştı.

Sihirli Annem'in 'Çilek Kızı' Zeynep Özkaya'dan Sosyal Medyaya Damga Vuran Balayı Pozu! Çiçeği Burnunda Gelin Hayran Bıraktı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği Çilek karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zeynep Özkaya, uzun bir süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Oğulcan Can'dan geçtiğimiz ağustos ayında evlilik teklifi almıştı.

Sihirli Annem'in 'Çilek Kızı' Zeynep Özkaya'dan Sosyal Medyaya Damga Vuran Balayı Pozu! Çiçeği Burnunda Gelin Hayran Bıraktı - Resim : 3

Genç oyuncu geçtiğimiz kasım ayında ise aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlanmıştı. Özkaya, pilot sevgilisi Oğulcan Can ile 31 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu.

Sihirli Annem'in 'Çilek Kızı' Zeynep Özkaya'dan Sosyal Medyaya Damga Vuran Balayı Pozu! Çiçeği Burnunda Gelin Hayran Bıraktı - Resim : 4

Düğünden mutlu kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncunun gönderisine kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni gelmişti.

Sihirli Annem'in 'Çilek Kızı' Zeynep Özkaya'dan Sosyal Medyaya Damga Vuran Balayı Pozu! Çiçeği Burnunda Gelin Hayran Bıraktı - Resim : 5

Yayın hayatına 2003 yılında başlayan, fantastik türdeki fenomen televizyon dizisi Sihirli Annem, beyaz perdeyle seyirciyle buluşacağı açıklanmıştı. 30 Mayıs’ta vizyona giren filmde ünlü oyuncu Zeynep Özkaya da rol almıştı.

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