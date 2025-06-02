Hayranlarını Korkutmuştu... Devrim Özkan Sağlık Durumunu Açıkladı

"Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Devrim Özkan, son dönemde NOW'da yayınlanmaya başlayan dizisi "Çift Kişilik Oda" ile çok konuşuluyor. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yeniden bir araya geldiklerine dair dedikodular haricinde aşk hayatı durgun geçen 26 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ise altın dönemini yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ameliyat olduğunu duyuran Devrim Özkan, böbreğinden bir operasyon geçirdiğini takipçileriyle paylaştı. Hayatında yaşadığı en zor sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken ünlü oyuncu, "Sağlığınıza çok dikkat edin. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum" dedi.

GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Takipçilerinin destek mesajları ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği Devrim Özkan, günler sonra yeni bir paylaşım yaptı. Sağlık durumu merak konusu olan ünlü oyuncu, mevcut durumuyla ilgili bir açıklama yaparak endişelenen sevenlerini yatıştırdı. Instagram hesabından bir fotoğrafını yayınlayan Devrim Özkan, paylaşımına "Eh toparlıyoruz" notunu düştü.

Sevenlerinin yeniden geçmiş olsun dileklerini paylaştığı Devrim Özkan'ın dizisinin ne durumda olduğu da merak konusu oldu. NOW'da şimdiye kadar iki bölümü ekrana gelen Çift Kişilik Oda'nın çekimlerine Devrim Özkan'ın devam edip etmediği bilinmezken, projenin bir duraklama yaşayıp yaşamayacağı henüz bilinmiyor.