Yakın Arkadaşı Şimal'i Kaybeden Merve Özbey’den Yürek Yakan Paylaşım

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 39 yaşındaki şarkıcı Şimal, 30 Mayıs’ta yaşamını yitirmişti. Ünlü isim, İstanbul’daki törenin ardından Kuşadası’nda toprağa verildi. Yakın dostu Merve Özbey ise, “Seni düşünmediğim tek bir an yok” sözleriyle arkadaşına veda etti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Yakın Arkadaşı Şimal'i Kaybeden Merve Özbey’den Yürek Yakan Paylaşım

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Şimal, 30 Mayıs tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 39 yaşında yaşamını yitiren sanatçı için ilk veda töreni İstanbul’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda gerçekleştirildi. Törene katılan Merve Özbey, yakın dostunun tabutu başında duygusal anlar yaşadı. Şimal’in naaşı daha sonra Kuşadası’na götürülerek Adalızade Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yakın Arkadaşı Şimal'i Kaybeden Merve Özbey’den Yürek Yakan Paylaşım - Resim : 1

DUYGUSUNU BÖYLE DİLE GETİRDİ

Merve Özbey, birkaç gün önce kaybettiği yakın arkadaşı Şimal’in “Ferman” adlı şarkısını arabasında dinlediği anı sosyal medyada paylaştı. Derin bir üzüntü yaşayan Özbey, paylaşımına şu satırları ekledi: "Seni düşünmediğim tek bir an yok."

Yakın Arkadaşı Şimal'i Kaybeden Merve Özbey’den Yürek Yakan Paylaşım - Resim : 2

'GİTTİN Mİ CANCAĞZIM'

Özbey, dostunun vefatının ardından sosyal medya hesabında duygu dolu bir paylaşımda bulunmuştu: "Gittin mi şimdi cancağızım, sakladık mı seni Rabbim’in koynuna? Acıların dindi değil mi? En güzel yere emanet ettik seni. Mekanın cennet olsun pamuğum. Mücadelen çok güzeldi, seninle gurur duyuyorum arkadaşım."

Yakın Arkadaşı Şimal'i Kaybeden Merve Özbey’den Yürek Yakan Paylaşım - Resim : 3

ŞİMAL KİMDİR?

1986 yılında İstanbul’da doğan şarkıcı Şimal, müzik kariyerine 2012 yılında adım attı. Yaklaşık 400 besteye imza atan genç sanatçının ilk albümü "Başlangıç", Özken Ulusoy’un yapımcılığında, Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay’ın düzenlemeleriyle dinleyiciyle buluştu.

Albümde yer alan ve söz ile müziği Şimal Tebessüm Eden’e ait olan “Şimal Yıldızı” adlı şarkının düzenlemesi Taşkın Sabahtan’a, klip yönetmenliği ise Enmir Khalilzadeh’e aitti.

2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan sanatçı, tedavi sürecini başarıyla atlattı. Ancak geçtiğimiz yıl kontroller sırasında beyninde tümör tespit edildi. Zorlu bir beyin ameliyatının ardından bir süre toparlanma süreci geçiren Şimal, kısa süre önce sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu. 4 Mayıs’ta fenalaşarak hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

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