Eda Ece'nin Paylaşımına Beğeni Yağdı

Başarılı oyuncu Eda Ece, kızı Mina İpek'in son halini paylaştı. Eda Ece'nin paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ekranların sevilen yüzü oyuncu Eda Ece, kızı Mina İpek’in son halini Instragram’dan yayınladığı video ile paylaştı. Eda Ece’nin videosuna beğeni ve yorum yağdı.

21 Haziran 2023’te basketbolcu Buğrahan Tuncer ile hayatlarını birleştiren Eda Ece, kız bebek beklediğini açıklamıştı. 4 Nisan 2024’te Mina İpek dünyaya gelirken, ikili ilk kez anne-baba olma sevincini tatmıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü isim yeniden sahnelere dönmeye hazırlanırken, sosyal medyadan bebeği Mina İpek ile gezmeye çıktığı anların görüntülerini paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına da ‘tiktoker’ notunu düştü.

İlk kez anne olma sevincini yaşayan Eda Ece, sosyal medyadan bir Anneler Günü mesajı paylaşmıştı. Mesajı görenler duygulanmıştı.

Eda Ece'nin Paylaşımına Beğeni Yağdı - Resim : 1

Ece, şunları yazmıştı:

"Anne olduktan sonra annelere saygım o kadar arttı ki, fedakarlığın, emeğin, sevginin boyutu bildiğimi sandığımdan daha da büyükmüş meğer.. teşekkür ederim anne. Şimdi ben bir kız çocuğu yetiştiriyorum, bu hayatta yaptığım diğer yüz işimden, aldığım tüm sorumluluklardan çok daha bambaşka vay be demek istiyorum anneler. Hepinizi kutlarım, büyük iş başarıyoruz!"

Eda Ece Bebeğinin Yüzünü İlk Kez GösterdiEda Ece Bebeğinin Yüzünü İlk Kez GösterdiMagazin

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