Eda Ece Bebeğinin Yüzünü İlk Kez Gösterdi

Ünlü oyuncu Eda Ece, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi. Paylaşıma, “Ece Buğrahan’ı doğurmuş resmen” yorumları geldi.

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Eda Ece Bebeğinin Yüzünü İlk Kez Gösterdi

Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Eda Ece, 2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten kızları dünyaya geldi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kutlayan Eda Ece, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 6 ay önce anne olma mutluluğunu yaşayan oyuncu, kızı Mina İpek’in yüzünü ilk kez gösterdi. Bebeğin pozuna yorum yağdı.

Eda Ece Bebeğinin Yüzünü İlk Kez Gösterdi - Resim : 1

Paylaşımı görenlerden mesajlar gecikmedi. Eda Ece’nin çoğu takipçisi kızını babasına benzetti. Kullanıcılardan “Maşallah babasına benziyor” , “Buğrahan’ın kopyası” , “Ece Buğrahan’ı doğurmuş resmen” gibi yorumlar geldi. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Eda Ece Bebeğinin Yüzünü İlk Kez Gösterdi - Resim : 2

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