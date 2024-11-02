Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'de de Yapamadı! Yine Taşınıyorlar...

Ocak 2020'de İngiltere kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilerek önce Kanada'ya ardından da ABD'nin Los Angeles kentine yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, orada da istediklerini bulamadı. Kraliyet ailesiyle köprüleri yakan ve İngiltere'de büyük tepkiyle karşılaşan çift, yeni ülke arayışına girdi.

Eski bir saray çalışanı, Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'deki hayatlarının "bekledikleri gibi olmaması" nedeniyle Portekiz'de ev arayışına çıktıklarını bildirdi. Çiftin Portekiz'deki yeni konutları için 4,7 milyon dolardan fazla para ödediği söyleniyor.

ASLINDA HEDEF İNGİLTERE

Milliyet'te yer alan habere göre Kral Charles'ın eski çalışanı Grant Harrold, çiftin Avrupa'ya taşınacağı yönündeki söylentilerin, aslında onların "İngiltere'ye doğru yol aldığını" gösterdiğini savundu. Harrold, "ABD'deki yaşamları... Çok fazla insan taşınıp geri dönüyor, bu yüzden Harry ve Meghan'ın ABD'yi terk edip Avrupa'ya gitmesinin alışılmadık bir durum olacağını düşünmüyorum" dedi.

Çiftin neden Portekiz'de bir ev tercih ettiği henüz öğrenilemezken Harrold, "Yaşamak için Portekiz'i seçmek için belirgin bir neden yok, ancak kraliyet ailesinin yurt dışına yerleşmesinin alışılmadık bir durum olmadığını unutmayalım" diye konuştu.

Kaynak: Milliyet