Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'de de Yapamadı! Yine Taşınıyorlar...

Kraliyet ailesinden ayrılıp İngiltere'yi terk eden Prens Harry ve Meghan Markle, Kanada'nın ardından ABD'de de aradıklarını bulamadı. Çiftin Portekiz'e yerleşeceği öğrenilirken, aslında gerçek hedeflerinin de orası olmadığı iddia edildi.

Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'de de Yapamadı! Yine Taşınıyorlar...

Ocak 2020'de İngiltere kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilerek önce Kanada'ya ardından da ABD'nin Los Angeles kentine yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, orada da istediklerini bulamadı. Kraliyet ailesiyle köprüleri yakan ve İngiltere'de büyük tepkiyle karşılaşan çift, yeni ülke arayışına girdi.

Eski bir saray çalışanı, Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'deki hayatlarının "bekledikleri gibi olmaması" nedeniyle Portekiz'de ev arayışına çıktıklarını bildirdi. Çiftin Portekiz'deki yeni konutları için 4,7 milyon dolardan fazla para ödediği söyleniyor.

Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'de de Yapamadı! Yine Taşınıyorlar... - Resim : 1

ASLINDA HEDEF İNGİLTERE

Milliyet'te yer alan habere göre Kral Charles'ın eski çalışanı Grant Harrold, çiftin Avrupa'ya taşınacağı yönündeki söylentilerin, aslında onların "İngiltere'ye doğru yol aldığını" gösterdiğini savundu. Harrold, "ABD'deki yaşamları... Çok fazla insan taşınıp geri dönüyor, bu yüzden Harry ve Meghan'ın ABD'yi terk edip Avrupa'ya gitmesinin alışılmadık bir durum olacağını düşünmüyorum" dedi.

Çiftin neden Portekiz'de bir ev tercih ettiği henüz öğrenilemezken Harrold, "Yaşamak için Portekiz'i seçmek için belirgin bir neden yok, ancak kraliyet ailesinin yurt dışına yerleşmesinin alışılmadık bir durum olmadığını unutmayalım" diye konuştu.

Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'de de Yapamadı! Yine Taşınıyorlar... - Resim : 2

Yıllar Sonra İlk Kez Kardeşinin Adını Anmıştı... Prens William'ın Planı Bambaşkaymış!Yıllar Sonra İlk Kez Kardeşinin Adını Anmıştı... Prens William'ın Planı Bambaşkaymış!Magazin
Britanya Kraliyet Ailesi'nin Bilinmeyenleri: Perdenin Ardındaki Gizemli Hikayeler...Britanya Kraliyet Ailesi'nin Bilinmeyenleri: Perdenin Ardındaki Gizemli Hikayeler...Dünya

Kaynak: Milliyet

Etiketler
Kral Charles Meghan Markle
İpek Bilgin'in Kızı da Ünlü Bir Oyuncuymuş! Tüm Aile Tanıdık Çıktı... İpek Bilgin'in Kızı da Ünlü Oyuncuymuş!
Sinem Kobal'ın Değişimi Sosyal Medyanın Gündeminde Değişimiyle Gündem Oldu
Bayat Ekmekten Hızlıca 1 Tepsi Börek Yapabilirsiniz: İsrafa Son Bayat Ekmekten Hızlıca 1 Tepsi Börek Yapabilirsiniz: İsrafa Son
Tarihte Peygamber Ekmeği Olarak Geçiyor: Bir Tek Ölüme Çaresi Bulunmuyor Tarihte Peygamber Ekmeği Olarak Geçiyor: Bir Tek Ölüme Çaresi Bulunmuyor