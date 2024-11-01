Yıllar Sonra İlk Kez Kardeşinin Adını Anmıştı... Prens William'ın Planı Bambaşkaymış!

İngiltere Prensi Harry 2018’de ABD'li oyuncu Meghan Markle ile evlenip Ocak 2020'de kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildi. ve ABD'nin Los Angeles kentine yerleşti. Bu durumun ardından çiftin, kraliyet ailesi hakkındaki spekülatif açıklamaları ve Harry’nin 2023’ün başında piyasaya çıkan kitabı Spare (Yedek) kitabında yer alan ithamlar beraberinde aileyle ilişkileri tamamen koptu. Özellikle Prens Harry'nin, ağabeyi Galler Prensi William'ı eşi Meghan'a kötü sözler söylemekle ve kendisini darp etmekle suçladığı kısım gündem oldu.

Birbirlerini tek kalemde silen iki kardeş, babaları Kral Charles ve Kate Middleton'ın art arda kansere yakalanmasıyla da barışmadı. Harry bu süreçte birkaç kez İngiltere’ye geldi ancak William’la görüşmedi. Kate’in kanser olduğu açıklananınca ise Meghan’la birlikte özel bir açıklamaya yayımlayıp ona ve William’a sıcak bir şekilde geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Hatta söylenenlere İngiltere’ye telefon açıp onlarla özel bir görüşme de gerçekleştirdiler. Ancak bu çabalar karşılık bulmadı.

YILLAR SONRA İLK KEZ ADINI ANDI

Hürriyet'te yer alan habere göre; geçen hafta beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Prens William, yıllar sonra ilk defa kardeşinin adını kamuoyu önünde andı. Yürüttüğü hayır işleri hakkında konuşan William, annesi Diana’nın geçmişte kendilerini bu tür etkinliklere götürdüğünden bahsederek, "Annem beni ve Harry'yi The Passage'a götürdü. Sanırım o zamanlar 11 yaşındaydım. Belki 10. Daha önce hiç böyle bir yere gitmemiştim ve ne göreceğim konusunda biraz endişeliydim” dedi.

ÇOK DAHA AĞIR BİR MESAJ VAR

Bu sözler iki kardeşin merakla beklenen barışmasının ilk işareti olarak görüldü. Kraliyet uzmanları ise geçmişteki ilişkileri göz önüne alındığında, Prens William'ın belgeselinde kardeşi Prens Harry'den bahsetmemesinin “garip olacağını” ve bu nedenle bahsettiğini söyledi. Kraliyet uzmanı Rupert Bell, William’ın bu adımı atmasının aslında bir yandan Harry’ye ağır bir mesaj içerdiğini iddia etti.

AĞABEYİ 'AYAKLARINA KAPANMASINI' BEKLİYOR

Ailesine, özellikle de ağabeyine çok zor yıllar yaşatan Harry’nin geri dönebilmesinin ve affedilebilmesinin tek yolu William’da ve elbette onun eşi Kate Middleton’dan özür dilemesi gerekiyor. Kraliyetin onuru bir yana William’ın kardeşine en çok eşi Kate’e söyledikleri ve yaşattıkları için kızgın olduğu belirtiliyor. Bu yüzden de yıllardır süren bu küslüğü bitirmenin anahtarı Rupert Bell'e göre Harry’de. Küçük kardeşin deyim yerindeyse William’ın “ayaklarına kapanıp” özür dilemesi gerekiyor.

William bu özrün de muhtemelen ikisinin arasında değil kamuoyu önünde gerçekleşmesini bekliyor. Harry’nin aileye geri dönebilmesi ve ona hayattaki en yakın kişi olan ağabeyiyle barışmasının tek yolu “Evet ben çok büyük hatalar yaptım ve her şeyi berbat etti” demesi.

Kaynak: Hürriyet