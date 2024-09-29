Prens William ile Prenses Kate Hakkında Şoke Eden Gerçek! Herkesten Gizledikleri Sır İfşa Oldu

İngiltere kraliyet ailesi, ilginç alışkanlıkları, geleneksel kutlamaları ve özel hayatlarıyla ilgili skandallarla her daim gündemde kalmayı başarıyor. Hayatlarını kamuoyu önünde geçirmeleri sebebiyle özel yaşamlarını korumakta zorlanan kraliyet üyeleri bunun için farklı yöntemlere başvuruyor. Birleşik Krallık tahtının varisi Galler Prensi William ve eşi Prenses Catherine'in de bu nedenle sahte isimler kullandığı ortaya çıktı.

Kraliyet uzmanı gazeteci Robert Jobson'ın yeni kitabına göre Prens, üniversite döneminde kız arkadaşı olan Galler Prensesi Catherine ile İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde okurken "Steve" takma adını kullanıyordu. Prens William'ın bunu yapmadaki temel amacı, basının yoğun ilgisinden olabildiğince uzak olmaktı.

ÜNİVERSİTEDEKİ 'STEVE' DÖNEMİ'

The Daily Mail'in aktardığına göre medya, Buckingham Sarayı ile bir anlaşma yapıp Prens'in eğitim hayatı boyunca gizliliğini korumayı kabul etti ancak William, Eylül 2001'de üniversitedeki ilk gününde olduğu gibi basına bazı fotoğraflar verdi.

Ancak arkadaşları konusunda da seçici olmak ve güvenebileceği kişilerle vakit geçirmek zorundaydı. Bu nedenle William, okula resmi olarak "William Wales" olarak kaydoldu ama arkadaşları arasında sahte isim kullandı. Arkadaşları arasında, dinlenmeye takılmamak için "Steve" takma adını kullanmaya karar verdi.

'BAY VE BAYAN SMITH'

Prens'in genel olarak kendisini tanımaya hevesli insanlardan uzak durduğu ve güven problemleri olduğu öğrenildi. Yazar Jobson, William'ın "Benden yararlanmaya ve benden bir parça koparmaya çalışan insanları hemen fark eder ve kısa sürede onlardan uzaklaşırım. Ben aptal değilim" dediğini aktardı.

Steve, William'ın kullandığı son takma isim de olmadı. Üniversitede Kate ile ilişkisi ilerledikçe çift birlikte seyahat etmeye başladı. Çift bazen "Bay ve Bayan Smith" isimlerini kullanarak otellere giriş yapıyordu. William ve Kate'in bir tatillerinde de otele "Martin ve Rosemary Middleton" olarak giriş yaptıkları belirtildi.

EVLENDİKTEN SONRA DA GELENEK DEVAM ETTİ

Çift evlendikten sonra kraliyet yardımcıları ve güvenlik görevlilerinin onlar için kullandığı kod isimler ise "Danny Collins" ve "Daphne Clark" oldu. William ve Kate'in bu isimlerinin, detayları gizli tutmak için yardımcılarının telefon iletişim listelerinde kullanıldığı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem