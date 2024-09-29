Yeni Sezonun İlk Kurbanı Belli Oldu! Dev Kadrolu Dizi Reytinglerde Çakıldı, Final Yapacak

NOW’ın yeni sezondaki dev kadrolu dizisi Kötü Kan, her cuma akşamı yayınlanıyor. M. Çağatay Tosun’un yönetmenliğini üstlendiği dizinin başrollerini Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve Zafer Algöz paylaşıyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; ilk bölümünden itibaren kanalın beklentilerini karşılayamayan dizinin dün ekrana gelen bölümü tüm seyircilerde 2.34, AB’de 1.63 ve ABC1’de 2.89 reyting elde etti.

Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak 5. bölümü kritik önem taşıyor. Haftaya da bu şekilde devam ederse “Kötü Kan” 6. bölümde final yapacak.