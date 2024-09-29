Yeni Sezonun İlk Kurbanı Belli Oldu! Dev Kadrolu Dizi Reytinglerde Çakıldı, Final Yapacak

Yeni sezonun büyük bütçeli projelerinden olan Kötü Kan dizisi dün akşam yayınlanan 4. bölümüyle de reytinglerde hüsrana uğradı. Dizinin önümüzdeki hafta ani bir sıçrama yapmaması durumunda 6. bölümde final yapmasına karar verildi.

Yeni Sezonun İlk Kurbanı Belli Oldu! Dev Kadrolu Dizi Reytinglerde Çakıldı, Final Yapacak

NOW’ın yeni sezondaki dev kadrolu dizisi Kötü Kan, her cuma akşamı yayınlanıyor. M. Çağatay Tosun’un yönetmenliğini üstlendiği dizinin başrollerini Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve Zafer Algöz paylaşıyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; ilk bölümünden itibaren kanalın beklentilerini karşılayamayan dizinin dün ekrana gelen bölümü tüm seyircilerde 2.34, AB’de 1.63 ve ABC1’de 2.89 reyting elde etti.

Yeni Sezonun İlk Kurbanı Belli Oldu! Dev Kadrolu Dizi Reytinglerde Çakıldı, Final Yapacak - Resim : 1

Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak 5. bölümü kritik önem taşıyor. Haftaya da bu şekilde devam ederse “Kötü Kan” 6. bölümde final yapacak.

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