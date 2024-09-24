Erdal Özyağcılar'dan Estetik Furyasına Tepki

Türk sinema ve dizi tarihinde birçok başarılı projede yer alan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, estetik furyasına tepki gösterdi. Usta oyuncu, “Dudaklar, kaşlar hep aynı” diyerek isyan etti.

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Erdal Özyağcılar'dan Estetik Furyasına Tepki

'Çöpçüler Kralı', 'Kibar Feyzo', 'Postacı', 'Bizimkiler', 'Yabancı Damat', 'Elveda Rumeli', 'Aile Arasında' ve 'Yasak Elma' gibi birçok başarılı projede yer alan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Programdaki açıklamalarıyla dikkat çeken usta oyuncu estetikli ünlülere daha fazla dayanamadı. Usta aktör, doktorların estetik dokunuşları sonrası bütün kadınlar ve erkeklerin birbirine benzediğini söyleyerek adeta isyan etti.

'HEPSİ AYNI'

Özyağcılar; 'Böyle bir şey olamaz. Her erkeğin kaşı aynı, saçı aynı; çünkü gidilen doktorlar aynı. Saçlar aynı yerlerden ekiliyor, onunla da yetinmiyorlar yapıştırıcılarla saç koyuyorlar kafalarına. Hanımlarda daha belirgin durum, dudaklar kaşlar hepsi aynı' dedi.

Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Özyağcılar'ın yıllardır değişmeyen gür saçlarına vurgu yapınca, Özyağcılar saçlarının annesine benzediğini dile getirdi.

'SAÇ ÇOK ÖNEMLİ'

Usta aktör: "Annem kanserdi, kemoterapiye girdiğinde saçları dökülmedi, doktorlar şaşırıyordu. Ben de bakımımı yaptırırım, kremlerimi kullanırım, kuaförümü özel seçerim, saçlarıma bakım yaptırıyorum, saç çok önemli" dedi.

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