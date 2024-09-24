Demet Akalın'a Gelen Tepkiye Hatice'den Yanıt! 'Allah Sizi Bildiği Gibi Yapsın'

İstanbul Kozyatağı'nda 20 Eylül akşamı sahne alan ünlü şarkıcı Metin Arolat, performansı sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını ani ölümüyle yasa boğan Metin Arolat için memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanat camiasından çok sayıda isim katılırken, tören sonrası cenaze Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'YİNE DUYAR KASMA PEŞİNDELER'

Arolat'ın yakın arkadaşı olan şarkıcı Demet Akalın da cenazeye katıldı. Akalın'ın cenazedeki kıyafeti ve takma kirpikleri ise sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Bu eleştiriler şarkıcı Hatice'yi kızdırdı.

Hatice, sosyal medyada yaptığı paylaşımda tepkisini şöyle dile getirdi:

"Biri ölüyor eşi dostu cenazeye koşuyor, belli bir kesim yine duyar kasma peşinde milletin ne giydiği ile ilgileniyor. Yahu Allah sizi bildiği gibi yapsın ölene değil yorumlara takıldım yemin ederim."

Kaynak: Gerçek Gündem