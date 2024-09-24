Metin Arolat ile Gündeme Geldi! Herkesin Kullanabildiği 1500 TL'lik Ölümcül Tehlike

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın ani ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Kadıköy'de çıktığı sahnede bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçiren Metin Arolat, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arolat'ın ölümü sonrası 'atom' adıyla bilinen ve hastanede doktor kontrolüyle takılması gereken serum gündem oldu. Arolat'ın hayatını kaybettiği gün kendini iyi hissetmediği için serum taktırdığı öne sürülmüştü. 'Sarı serum' olarak da bilinen bu serum, pandemide patlamıştı fakat bu hizmeti evde alanlar ölümcül tehlikenin henüz farkına varmış değil.

Evde serum takan ve ‘evde sağlık hizmetleri adı altında hizmet veren bu kuruluşlara insanlar sosyal medyadan çok rahat bir şekilde ulaşırken serum hizmetini 1000-1500 TL karşılığında alabiliyor. ATV'ye konuşan İç hastalıkları uzmanı doktor Yunus Kayalar, "Özellikle yan ürünler takılıyor evde, Atom serumlar işte dediğimiz bu tür şeyler takılıyor. Bu ürünler nereden alınıyor. Bu ürünler güvenli mi, taşıma şekli uygun mudur? Çoğu soğuk zincir dediğimiz bir yöntemle taşınması gerekiyor" uyarısında bulundu.

Evde serumla ilgili tehlikeler hakkında da konuşan Kayalar “Alerji riski çok yüksek bir ürünlerde ve ölümcül olabilir Bunlar çok fazla alındığı zaman mesela D vitamininden bahsedeyim; D vitamini çok fazla alındığı zaman kalp durmasına kadar gidebiliyor yani ritim bozuklukları yapabiliyor” ifadelerini kullandı.