Sevenleri Üzüldü: 'Kocam da Kocam' Ayrılık Getirdi

Son günlerde dillere dolanan "Kocam da kocam" şarkısı ayrılık getirdi. "Kocam da kocam"ı birlikte seslendiren Dora ile Ahmet Altınbaşak evliliklerini sonlandırmak için mahkemenin yolunu tuttu. Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen çift, yasal işlemleri başlattı.

İŞTE AYRILIK GEREKÇESİ

Hürriyet’te yer alan habere göre dava Ahmet Altınbaşak tarafından İstanbul Aile Mahkemesi’nde açıldı. Çocukları bulunmayan çiftin ayrılık gerekçesi de ortaya çıktı.

Eşiyle aralarında duygusal bir kopuş yaşadıklarını belirten Altınbaşak, dava dilekçesinde “Evlilik birliğimiz tekrar bir araya gelemeyeceğimiz derecede temelinden sarsılmış durumdadır. Eşimle medeni bir şekilde anlaşmalı olarak boşanmaya karşılıklı olarak karar verdik. Boşanmamıza karar verilsin” ifadelerini kullandı.

Hazırlanan boşanma protokolünde ise tarafların birbirinden nafaka, maddi ve manevi tazminat, eşya talebinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: Hürriyet