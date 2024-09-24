Yaşayan Efsanenin Son Hali Ortaya Çıktı! Sevenlerini Duygulandırdı

Eylül’de Gel’, ‘Fabrika Kızı’, ‘Bekledim Yine’ gibi şarkılarıyla 1960’lar ve 1970’lere damga vuran şarkıcı Alpay’ın son halini Murad Salahlı, paylaştı.

Salahlı, Alpay’ı evinde ziyaret ederken Alpay ile yan yana bir fotoğraf paylaştı. Salahlı karesine, “Bugün Türk pop müziğinin temel taşlarından, yaşayan efsane sevgili, Alpay'ı Bodrumda evinde ziyaret ettim. Alpay Bey güler yüzüyle misafir etti beni. Alpay Bey tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını iletti” notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Paylaşımın altına birden fazla yorum gelirken, sosyal medya kullanıcıları “Yaşayan efsane, hala çok yakışıklı”, “Fabrika Kızı’nı çok güzel seslendirmişti. Çok yaşasın” , “Şarkılarını çok seviyoruz, ömrü uzun olsun” yorumlarında bulundu.

ALPAY KİMDİR?

Ahmet Alpay Nazikioğlu, 17 Temmuz 1935'te Ankara'da doğmuş Türk şarkıcı ve bestecidir. Babası Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda bürokrat olarak çalışırken, annesi parti başkatibesi olarak görev yaptı. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan Alpay, gençlik yıllarında futbola ilgi duymuş ve Ankara Demirspor'da futbol oynamaya başladı. Profesyonel futbol kariyerini Gençlerbirliği SK'de sürdürmüş ve Genç Milli Futbol Takımı'na seçilme başarısını elde etti.

Ancak, Alpay’ın hayatı sadece futbolla sınırlı kalmamış, Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra müziğe yöneldi. 1960'larda başlayan müzik kariyerinde, romantik folk ve rock tarzında deneysel çalışmalar yaparak ve 1964 yılında kendi müzik grubunu kurdu. Üç Hürel gibi dönemin önemli müzik gruplarıyla iş birliği yaparak özellikle Fransız Chanson ve İtalyan Napoliten şarkılarını Türkçeye uyarlayarak seslendiren Alpay, "Kara Tren", "Eylül'de Gel", ve "Fabrika Kızı" gibi şarkılarla büyük çıkış yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi