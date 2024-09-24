Yasak Elma'dan Kızılcık Şerbeti'ne Bomba Transfer

Yayınlandığı dönemde Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Yasak Elma'dan bugünün en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'ne bomba bir transfer gündeme geldi. Yasak Elma‘da birlikte rol alan Şebnem Dönmez ve Bahtiyar Memili, yıllar sonra yine bir araya geldi. Kızılcık Şerbeti dizisinde yeniden buluşan sevilen ikili, setten birlikte fotoğraf paylaştılar.

Sosyal medyada “Diziye çok yakışacaklar”, “Dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyorum”, “Bakalım yeni bölümleri nasıl olacak” gibi yorumlar yapıldı.