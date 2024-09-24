Tüm Dünya Onu Konuşuyor... Kuzey Kore Sokaklarında Dilenirken K-Pop Yıldızı Oldu!

Kuzey Koreli üyeleri olan ilk K-pop grubu önümüzdeki aylarda ilk kez sahneye çıkacak. Grubun üyelerinden Yu Hyuk'un hikayesi ise büyük ilgi çekti. Yu Hyuk, 9 yaşında Kuzey Kore'de sokaklarda dilenmeye başladı. Bir keresinde, bir metro durağındaki sefer tasından bir kaşık bozuk pilav çaldığını ve sefer tasının sahibi geri döndüğündeyse dayak yediğini anlatıyor. Hyuk, çalmanın yanlış olduğunu bildiğini ama açlıktan ölmek üzere olduğunu söylüyor. Bu tür yasadışı davranışlar, Kuzey Kore halkının bir kısmı için "günlük hayatın bir parçası."

BBC'nin aktardığına göre; Hyuk'un yaşamı hayatta kalma mücadelesiyle dolu olduğu için hayallere yer yoktu. 24 yaşındaki Kuzey Koreli gencin, ilk kez Kuzey Koreli üyeleri bulunan bir K-pop grubunun parçası olması onun için gerçeküstü bir şey. Hyuk dışında, Kim Seok da Kuzey Koreli. Daha önce SB Boyz diye bilinen "1VERSE" grubunun diğer üyeleri olan Aito bir Japon, Kenny ise Çinli-Amerikalı. Grup, önümüzdeki aylarda ABD müzikseverlerine tanıtılacak.

K-POP'TA KUZEY KORELİ YILDIZLAR

Hyuk ve Seok'un ikisi de Kuzey Koreli olsa da farklı çevrelerden geliyorlar. Seok'un ailesinin maddi durumu daha iyiydi ve Çin sınırı yakınlarında yaşıyorlardı. Dolayısıyla, kaçak sokulan hafıza kartları sayesinde K-pop ve Kore dizilerine aşinaydı. Hyuk, K-pop'u gerçekten ilk olarak Güney'e geçtiğinde dinledi. Onun gibi insanların K-pop yıldızlarının yaşamlarına asla ulaşamayacağını söylüyor. Hyuk için, Güney Kore'deki hayata uyum sağlamak da zor oldu.

Başta Güney Kore'ye kaçmak istemedi. Çünkü annesi o dört yaşındayken kaçtıktan sonra kendisini büyüten babası ve büyükannesi ardında bırakmak demekti bu. Annesi ikinci kez bir aracı gönderdiğinde, babası onu gitmesi için ikna eti. Güney Kore'ye ulaşması aylar sürdü ve birkaç ülkeyi dolaşması gerekti. Hyuk, sık sık tartışmaları nedeniyle annesiyle sadece bir yıl kadar yaşadı. Bugün ilişkileri hala sorunlu. Diğer grup üyeleriyle birlikte yatakhaneye çıkana kadar kendi başına yaşıyordu.

'YALNIZLARIN EN YALNIZI'

Kendisine "Yalnızların en yalnızı" diyor. Şimdi bu yazdığı "Sıradan İnsan" adlı rap şarkısının sözlerinden. Güney'e kaçmadan önce ilkokulu bitirmediğinden, Hyuk için Güney Kore'nin çok rekabetçi eğitim sistemine uyum sağlamak da zor oldu. Zorluklara karşın, yazmakta huzur buldu. Kuzey Kore'deki eski yaşamından bahsettiği kısa şiirlerle yazıya başladı.

"Neler yaşadığımı açıkça paylaşamıyordum ama hala bunların gizli bir kaydını tutmak istiyordum" diyor. Hyuk başta, hikayesini kimsenin anlayamayacağını ve saklaması gerektiğini düşündü. Ancak lisenin ilk yılında müzik kulübüne girdikten sonra, öğretmeni ve arkadaşları yazdıklarını daha çok insanla paylaşmasını teşvik etti. "Bana insanların hakikaten hikayelerimle ve acımla bağ kurabildiğini söylediler" diye hatırlıyor.

YETENEĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Hyuk 17 yaşında itibaren yarı zamanlı olarak restoranlarda ve fabrikalarda çalışmaya başladı. Yoğun yaşamına karşın, akıllı cep telefonuyla rap şarkısı sözleri yazacak vakit buldu. Zor ve yalnız yaşamından, babasına olan derin sevgisinden bahsediyordu.

2018'de televizyondaki bir eğitim programına katılmıştı. Geçmişi ve rap yeteneği Singing Beetle'ın CEO'su Cho Michelle'in dikkatini çekmişti. Hyuk "Michelle'e bir yıl kadar hiç güvenemedim çünkü beni aldattığını düşünüyordum" diyor. Kuşkulu davranmıştı, çünkü Kuzey Kore'den kaçanlar Güney Kore toplumunu az bildikleri için sık sık dolandırıcılıklarda hedef alınıyordu. Ancak zamanla Cho'nun "çok fazla zaman ve para yatırdığını" fark edip, ilgisinin gerçek olduğunu anladı.

'BOŞ TUVAL GİBİYDİLER'

Küçük yaşlardan bu yana müzik ve dansla iç içe olan Aito ve Kenny'nin tersine, Hyuk ve Seok tam anlamıyla başlangıç seviyesindeydiler. K-pop eğitim sisteminin büyük talepleriyle başa çıkmakta zorlandılar. Hyuk için en zoru da, kararlarını kendisi vermeye alışkın olduğundan önüne koyulan sıkı çalışma rutinine ayak uydurmaktı.

Cho ve diğer eğitimciler şimdiye dek bu ikisi gibi öğrencilerle karşılaşmadıklarını kabul ediyor. Cho "Boş tuval gibiydiler, pop kültürü hakkında ne ufak bir fikirleri yoktu" diyor. Ancak "fiziksel zorluklara katlanma kabiliyetleri" neredeyse 10 yıldır K-pop endüstrisinin içinde bulunan Cho'yu çok etkiledi. Saatler süren dans çalışmalarında o kadar kararlıydılar ki, Cho bile "fazla ileri gittiklerini" düşündü.

Eğitimde, müzik ve dans dersleri dışında, medya söyleşilerine hazırlanmaları için görgü ve konuşma kuralları da öğretiliyordu. Cho "Sorgulamaya ve fikirlerini ifade etmeye alışkın olmadıklarını düşünüyorum. Başta eğitmenler düşüncelerinin arkasındaki fikirleri soruyordu. Aldıkları tek yanıtsa 'Çünkü geçen sefer öyle söylemişti' oldu" diyor.

Ancak üç yıldan uzun süre sonra Hyuk kayda değer bir gelişme gösterdi. Cho gülümseyerek "Şimdi Hyuk çok şeyi sorguluyor. Örneğin bir şey yapmasını istediğimde 'Niye? Neden gerekiyor?' diye soruyor. Bazen ben de yaptığımdan pişman oluyorum" diyor.

Kaynak: BBC