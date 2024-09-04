Akılalmaz İddia: Kuzey Kore'de Sel Felaketi, 30 İdam Getirdi

Güney Kore cephesinden, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un ülkede yaşanan sel felaketinin önlenmesinde ihmali bulunan yaklaşık 30 kamu görevlisini idam ettirdiği iddiaları ortaya atıldı.

Kuzey Kore'de temmuzda meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarılmaya çalışılırken Güney Kore basınından bir iddia geldi. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un sel felaketinin önlenmesinde ihmali bulunan yaklaşık 30 kamu görevlisinin idam edilmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

“Yolsuzluk” ve “görevi ihmal” ile suçlanan üst düzey yetkililere verilen idam cezalarının geçen ay infaz edildiği aktarılırken, söz konusu yetkililerin kimlikleri açıklanmadı.

FELAKETTE CAN KAYBI OLMADI

Kuzey Kore 27 Temmuz itibariyle ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuş, sel baskınları birçok bölgede maddi hasara yol açmıştı. Mahsur kalan yaklaşık 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarılırken, Kuzey Kore yönetimi felakette can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı. Buna rağmen, 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı bildirilmişti.

YETKİLİLER SUÇLANDI

Ülke lideri Kim Jong-Un ise felaketin ardından önleyici tedbirler almayan yetkililere suçlamalarda bulunmuş, ilgili devlet birimlerini şiddetli yağış, sel ve tayfun gibi felaketlere karşı daha önce defalarca uyardığını söylemişti. Kim, “Ancak doğal afet kaynaklı felaketlerin önlenmesine yönelik çalışmalara henüz gereken önem verilmemiştir. Önemli pozisyonlardaki yetkililerin tembelliği ve çıkarcılığı çok ciddi boyutlara ulaşmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Afetle mücadele kurumlarının ordunun kurtarma operasyonuna muhtaç kalmasını eleştiren Kim, görevlerini ihmal eden ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlilerinin cezalandırılması talimatını vermişti.

Kaynak: İHA