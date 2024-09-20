Güney Kore'den Kuzey Kore'ye: 'Tutukluları Derhal Serbest Bırakın'

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yung-ho, Kim Jung-wook'un 2013 yılında Pyongyang'da tutuklanmasının üzerinden 4 bin gün geçmesi dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bakan Kim, tutuklu Güney Koreli üç misyoner ve diğer üç vatandaşın 'derhal ve koşulsuz' olarak ülkelerine iadesi için Kuzey Kore'ye çağrıda bulundu.

'KUZEY KORE İNSAN HAKLARINI İHLAL EDİYOR'

Kuzey Kore'nin yıllarca süren keyfi tutuklamalarını ağır insan hakları ihlalleri olarak kınayan Kim, açıklamasında "Güney Kore, Kuzey Kore'nin yasadışı ve insanlık dışı insan hakları ihlallerini kınamakta ve başlıca uluslararası insan hakları belgelerine taraf olan Kuzey'i, yasa dışı olarak alıkonulan vatandaşlarımızı derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya şiddetle çağırmaktadır" ifadelerini kullandı.

516 GÜNEY KORELİ HENÜZ EVİNE DÖNMEDİ

1950-53 Kore Savaşı'ndan sonra Kuzey Kore tarafından kaçırılan tahmini 3 bin 835 kişi arasındaki 516 Güney Koreli henüz evlerine dönmedi. En az 60 bin savaş esirinin de Kuzey Kore'de alıkonulduktan sonra evlerine dönmediği ya da kaybolduğu tahmin ediliyor.

Kuzey Kore'nin alıkoyduğu kişilerden misyoner Kim Jung-wook, Güney Kore'nin casusluk teşkilatı için casusluk yaptığı suçlamasıyla Kuzey Kore tarafından 2013'te gözaltına alınmış ve ardından ömür boyu ağır iş cezasına çarptırılmıştı.

Kim Kook-kie ve Choi Chun-gil adlı diğer iki Güney Koreli misyoner de benzer suçlamalarla 2014'te, Güney Kore vatandaşlığı almış olan üç eski Kuzey Koreli sığınmacı da 2016 yılında Kuzey Kore tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA