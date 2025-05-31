Galatasaray'dan Görkemli Şampiyonluk Kutlaması: Türkiye’nin İlk ve Tek 5 Yıldızlı Takımı

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3., toplamda ise 25. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, zaferini RAMS Park'ta on binlerce taraftarla birlikte büyük bir coşkuyla kutladı. Ligin 38. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, maçın hemen ardından sahada görkemli bir törene imza attı.

'İLK VE TEK'

Orta saha yuvarlağında kurulan dev platform, hem Süper Lig şampiyonluk kupasına hem de Ziraat Türkiye Kupası'na ev sahipliği yaptı. Platformun üzerindeki kemerde dikkat çeken "Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu" ifadesi ve 25. şampiyonluk logosu, Galatasaray'ın tarihine vurgu yaptı.

Törene ilk olarak Başkan Dursun Özbek, ardından Sportif AŞ yöneticileri ve teknik heyet katıldı. Coşku, futbolcuların sahneye kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde çıkmasıyla doruğa ulaştı. Sarı-kırmızılı yıldızlara eşleri ve çocukları da podyumda eşlik etti.

Son olarak sahneye çıkan kaptan Fernando Muslera, taraftarlara duygusal bir veda konuşması yaptı. Muslera, "Her şey için teşekkürler. Sizi seviyorum" dedi.

Kutlamalar, iki kupanın havaya kaldırılmasıyla taçlanırken, konfeti yağmuru, sarı-kırmızı dumanlar ve alev şovları geceye damga vurdu.

Gecenin sürprizi ise Galatasaraylı futbolcuların dans ettiği "Pode Sentar" şarkısının sahibi Brezilyalı sanatçı MC Livinho'nun sahneye çıkması oldu. Livinho, kutlamada verdiği mini konserle taraftarlara unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: AA-DHA-İHA