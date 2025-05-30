Galatasaray - Başakşehir Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Galatasaray, sezonun son karşılaşmasında Rams Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Maça dakikalar kala ilk 11'ler belli oldu...

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Galatasaray - Başakşehir Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunu 92 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, sezonun son karşılaşmasında sahasında Rams Başakşehir'i konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde hem şampiyonluk kupasını kaldıracak hem de sezonu galibiyetle kapatmak istiyor.

REKORLARLA DOLU SEZON

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sezon boyunca sergilediği üstün performansla ligin zirvesinde yer aldı. 35 maçta 29 galibiyet elde eden Cimbom, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bugünkü karşılaşmada alınacak 3 puanla sezonu 8 maçlık galibiyet serisiyle ve toplam 95 puanla tamamlamayı hedefliyor.

Mücadeleye Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Karşılaşma saat 20.00'de Rams Park'ta başlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise sezonun son düdüğüyle birlikte 25. şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşayacak.

Konuk ekip Rams Başakşehir ise sezonu 54 puanla beşinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Galatasaray - Başakşehir Maçının İlk 11'leri Belli Oldu - Resim : 1

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray:

Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Cuesta, Jakobs, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Dries Mertens, Sergio Ahmed, Yusuf Demir, Osimhen

Rams Başakşehir:

Muhammed Şengezer, Opoku, Umut Meraş, Yusuf Erdoğan, Duarte, Ba, Keny, Operi, Ömer Ali Şahiner, Figueiredo, Berat Özdemir

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Kaynak: Haber Merkezi

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