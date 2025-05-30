Galatasaray - Başakşehir FK Maçında Son Durum

Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i ağırlıyor. İşte maçta yaşanan son gelişmeler...

Galatasaray - Başakşehir FK Maçında Son Durum

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Başakşehir FK'yı ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadelede orta hakemlik görevini Buğra Taşkınsoy üstlenirken, yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Caner Özaral oldu.

11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Ligin 37. haftasında deplasmanda alınan 2-0'lık galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk, kadroda rotasyona gitti. Günay Güvenç, Kerem Demirbay ve Alvaro Morata yerine bu kez Fernando Muslera, Yusuf Demir ve Victor Osimhen ilk 11'de sahaya çıktı. Genç yetenek Yusuf Demir, bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Daha önce forma giydiği 12 lig maçının tamamında oyuna sonradan dahil olmuştu.

ALİ ASAF'IN BALONLARI

8 aylıkken kanserle mücadele etmeye başlayan ve 3 yaşında bu zorlu hastalığı yenen Ali Asaf Demir, hayalini kurduğu anı RAMS Park'ta yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan dileği sonrası binlerce kişinin katıldığı balon uçurma etkinliğinden sonra, bu kez Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le birlikte sahaya çıktı. Küçük Ali Asaf, orta sahada sarı-kırmızılı balonları gökyüzüne bıraktı. Tribünler, minik savaşçıyı alkışlarla ve tezahüratlarla onurlandırdı.

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Kaynak: DHA

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Galatasaray - Başakşehir Maçının İlk 11'leri Belli Oldu Galatasaray-Başakşehir Maçının İlk 11'leri
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