Beşiktaş'tan Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Beşiktaş Kulübü, gayrimenkul projeleri, yeni yatırımlar ve kira sözleşmeleri gibi kritik başlıkları görüşmek üzere olağanüstü genel kurul kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetim, bu konularda yetki alabilmek adına kongre üyeleriyle bir araya gelecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurul toplantısı 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, 22 Haziran Pazar günü yine aynı saatte ve adreste yapılacak. Bu ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecek.

Toplantının gündeminde kulübe ait taşınmazlarla ilgili yürütülecek projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, Borsa İstanbul'da halka açıklık oranı konusundaki düzenlemeler, yeni gayrimenkul yatırımları ve mevcut kira sözleşmelerinin uzatılması yer alıyor. Bu başlıklarda yönetim kuruluna yetki verilmesi, genel kurul üyelerinin oyuna sunulacak.

Beşiktaş camiası için önemli kararların alınacağı bu toplantı, kulübün geleceğini şekillendirecek mali ve yatırım adımları açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA