Beşiktaş 12 Transferi Aynı Anda Açıkladı!
Beşiktaş tam 12 transferi aynı anda duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımıza Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş, tam 12 ismi kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, VakıfBank’tan ayrılan Ali Frantti ile anlaşma sağlamış ancak sözleşme görüşmelerinin yavaşlamasının ardından ABD’li yıldız Galatasaray Daikin’in yolunu tutmuştu.
Siyah-beyazlı ekip anlaşma sağladığı 12 ismi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
İşte o isimler:
"Beşiktaş’a Hoş Geldiniz
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımımız, 2025/26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Angela Leyva, Buket Gülübay, Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Ceren Nur Domaç, Diana Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Margarita Kurilo, Selin Adalı, Yasemin Özel ve Zeynep Sude Demirel ile sözleşme imzaladı.
Sporcularımıza Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."