Beşiktaş 12 Transferi Aynı Anda Açıkladı!

Yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, VakıfBank’tan ayrılan Ali Frantti ile anlaşma sağlamış ancak sözleşme görüşmelerinin yavaşlamasının ardından ABD’li yıldız Galatasaray Daikin’in yolunu tutmuştu.