Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'den 'İstifa' Açıklaması

Süper Lig’in 37’nci haftasında Rizespor’a 2-1’lik skorla mağlup olan Beşiktaş’ta moraller bozulurken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’den dikkat çeken bir istifa açıklaması geldi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, istifayı düşünmediğini belirtti. Gelecek hafta oynayacakları karşılaşmada 3’üncülük için savaşacaklarını kaydeden deneyimli teknik adam, “Bugün yaşadığımız yeni bir şey değil. Bu tarz maçları takımımız kazanamadı. Bu maçları kazanmayı öğreneceğiz. Hepimiz için bugün hayal kırıklığıydı. Maç 1-1'ken riskler aldık. İki oyuncu soktuk, kazanmamız gerekirken kaybettik” dedi.

Solskjaer, açıklamalarında istifaya ise kapıları kapattı.

Kaynak: Haber Merkezi