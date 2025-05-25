Monaco'yu Yıktı Geçti! EuroLeague'de Şampiyon Fenerbahçe Beko

Abu Dabi'de düzenlenen THY EuroLeague Final Four organizasyonunun finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 8 yıl sonra Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupasını 2. kez müzesine götürdü.

Monaco'yu Yıktı Geçti! EuroLeague'de Şampiyon Fenerbahçe Beko

Abu Dabi'de düzenlenen THY EuroLeague Final Four organizasyonunun finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 8 yıl sonra Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupasını 2. kez müzesine götürdü.

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