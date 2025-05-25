Monaco'yu Yıktı Geçti! EuroLeague'de Şampiyon Fenerbahçe Beko
Abu Dabi'de düzenlenen THY EuroLeague Final Four organizasyonunun finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 8 yıl sonra Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupasını 2. kez müzesine götürdü.
Abu Dabi'de düzenlenen THY EuroLeague Final Four organizasyonunun finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 8 yıl sonra Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupasını 2. kez müzesine götürdü.
AYRINTILAR GELİYOR...
Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı?