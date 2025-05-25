Süper Lig'de Küme Düşen Son Takım Bodrumspor

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bodrum FK, küme düşen son ekip oldu.

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Süper Lig'de Küme Düşen Son Takım Bodrumspor

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor ile Jose Morais'in çalıştırdığı Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Bodrum FK'nın golünü 13. dakikada Pedro Brazao kaydetti. Kayserispor'un golü 62. dakikada Duckens Nazon'dan geldi. Bu beraberlik sonrası Bodrum FK 37 puanla, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küme düşen dördüncü takım oldu.

Kayserispor 45 puanla haftayı kapattı.

Kaynak: Haber Merkezi

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