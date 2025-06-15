Temizlikte En Sık Yapılan 9 Hata: Toz Aldıkça Kirleniyor

Uzmanlar, ev temizliğinde dikkat edilmesi gereken kritik noktaları paylaştı. Toz aldıkça kısa sürede tozlanan evler işte bu yüzden sürekli temizlik istiyormuş.

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Temizlikte En Sık Yapılan 9 Hata: Toz Aldıkça Kirleniyor
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Ev temizliğinde yapılan küçük hatalar, tozun daha hızlı birikmesine neden olabiliyor. Özellikle alerjik bünyeler ve temizliğe önem verenler için ciddi sorunlara yol açan bu durum, aslında bazı basit yanlışlardan kaynaklanıyor. İşte toz alırken kaçınılması gereken yaygın hatalar:

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1. Temizlik Sırası Yanlış Belirleniyor
Temizliğe alttan başlamak, üst raflardan dökülen tozun zemine yeniden yayılmasına yol açıyor. Uzmanlar, her zaman yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru temizlik yapılması gerektiğini vurguluyor.

2. Uygun Temizlik Malzemeleri Kullanılmıyor
Kuru bez ya da eski havlular, tozu hapsedeceğine havaya dağıtıyor. Hafif nemli mikrofiber bezler, tozu yerinde tutarak daha etkili temizlik sağlıyor.

3. Temizlik Spreyleri Yanlış Uygulanıyor
Cila ve temizlik ürünlerinin doğrudan yüzeye değil, bezin üzerine sıkılması gerekiyor. Bu yöntem hem fazla ıslaklık hem de iz oluşumunu engelliyor.

4. Yüzeyler Gelişigüzel Siliniyor
Bezleri buruşturarak ya da gelişigüzel hareketlerle silmek, tozun tekrar havaya karışmasına sebep oluyor. Bezin katlanarak kullanılması ve yumuşak yatay hareketlerle silinmesi tavsiye ediliyor.

5. Sadece Gözle Görünen Yerler Temizleniyor
Kornişler, tavan köşeleri, kapı üstleri ve prizler gibi alanlar sıkça ihmal ediliyor. Oysa toz, en çok bu ulaşılması zor bölgelerde birikiyor.

6. Küçük Nesneler Unutuluyor
TV kumandası, klavyeler, çerçeveler ve süs eşyaları da toz biriktiren alanlar arasında. Bu parçaların yumuşak bir fırça ya da nemli bezle düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.

7. Ağır Mobilyalar Yerinden Kımıldamıyor
Yatak altı, koltuk arkası ve buzdolabı gibi alanlar, görünmeyen ama büyük toz yuvaları. Ayda bir kez bu eşyaların yerinden oynatılması öneriliyor.

8. Süpürme Sıklığı Yetersiz
Toz almanın etkili olabilmesi için düzenli süpürme şart. HEPA filtreli süpürgeler kullanarak haftada 2-3 kez temizlik yapılması toz oluşumunu büyük ölçüde azaltıyor.

9. Pencereler ve Perdeler İhmal Ediliyor
Toz, zayıf yalıtımlı pencerelerden kolayca içeri giriyor. Pencere pervazları, kornişler ve panjurların düzenli olarak silinmesi, perdelerin ise 2-3 ayda bir yıkanması gerekiyor.

Temizlikte En Sık Yapılan 9 Hata: Toz Aldıkça Kirleniyor - Resim : 2

BONUS BİLGİ

Havayı nemli tutmak, tozun havada asılı kalma süresini azaltır.

Halı, peluş oyuncak ve dekoratif yastık sayısını sınırlayın.

HEPA filtreli hava temizleyici cihazlar kullanarak ortamın toz oranını düşürün.

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Kaynak: Haber Merkezi

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