Ağzınızda Bu Tadı Alıyorsanız Aman Dikkat! Vücudunuz Alarm Veriyor

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İngiliz doktor Sophie Newton’un açıklamalarına göre, ağızda hissedilen metalik tat, çeşitli enfeksiyonlardan, ağız içi kanamaya kadar birçok sağlık sorununa işaret edebilir. Bu durum, genellikle ağız içinde tat tomurcuklarının az miktarda kana verdiği tepkiyle ortaya çıkar.

Ancak metalik tada kötü bir ağız kokusu eşlik ediyorsa, bu ciddi böbrek rahatsızlıklarının belirtisi olabilir. Eğer aynı zamanda yüksek ateş, kanlı balgam ve nefes alma güçlüğü gibi belirtiler de varsa, vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurulmalıdır.

TATLI TAT NEYE İŞARET EDİYOR?

Ağızda hissedilen tatlımsı tat, çoğu kişinin farkında olmadan yaşadığı ancak ciddi sonuçlara yol açabilecek diyabetik ketoasidozun erken işaretlerinden biridir. Bu durum, vücudun yeterince insülin üretememesi ya da hücrelerin insüline yanıt verememesiyle ortaya çıkar.

İnsülin eksikliği nedeniyle hücreler enerji ihtiyacını yağlardan karşılamaya başlar ve bu süreçte oluşan ketonlar, ağızda olgun meyve kokusuna benzer tatlı bir his bırakır. Özellikle diyabet hastalarında bu tür bir belirti ciddiye alınmalıdır.

TUZLU TAT NÖROLOJİK VEYA SIVI KAYBINI ANLATIYOR OLABİLİR

Ağızda sürekli bir tuzlu tat hissediyorsanız, bu vücudun sıvı kaybı yaşadığının bir göstergesi olabilir. Diş hekimi Dr. Azad Eyrumlu’ya göre, yeterince su tüketilmediğinde tükürük üretimi azalır ve bu durum ağızda belirgin bir tuz hissi oluşturur.

Ancak bu tat, yalnızca susuzluğa bağlı olmayabilir. Boğaz kuruluğu, çiğneme zorluğu, kötü ağız kokusu gibi belirtilerle birlikte seyrediyorsa; felç, Alzheimer, diyabet, HIV veya otoimmün rahatsızlıklar gibi daha ciddi sağlık problemleri de gündeme gelebilir.

Kaynak: Haber Merkezi