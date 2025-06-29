10 Mliyon Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Ok Gibi Fırladı

Mevduat faiz oranları, Haziran 2025 itibarıyla dikkat çekici seviyelere ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini sabit tutmasının ardından bankaların vadeli mevduat faizlerinde belirgin yükselişler görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Mevduat faizi Mevduat Hesabı
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10 Mliyon Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Ok Gibi Fırladı - Resim: 1

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yaşanan gelişmeyle birlikte yüksek miktarda birikimi olan yatırımcılar, "En yüksek faizi hangi banka veriyor?" sorusuna yanıt arıyor.

Özellikle 10 milyon TL ve üzeri mevduata sahip yatırımcılar için 1 ay (32 gün) vadeli faiz oranları yüzde 52 seviyesine kadar çıkmış durumda. İşte güncel oranlara göre bankaların sağladığı 1 aylık net kazanç tablosu:

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10 Mliyon Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Ok Gibi Fırladı - Resim: 2

BANKALARIN MEVDUAT GETİRİ TABLOSU

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %52

Vade Sonu Tutar: 10.387.507 TL

Net Kazanç: 387.507 TL

ING Türkiye
Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 10.380.055 TL

Net Kazanç: 380.055 TL

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10 Mliyon Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Ok Gibi Fırladı - Resim: 3

Fibabanka
Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 10.372.603 TL

Net Kazanç: 372.603 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %48,5

Vade Sonu Tutar: 10.361.425 TL

Net Kazanç: 361.425 TL

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10 Mliyon Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Ok Gibi Fırladı - Resim: 4

Akbank
Faiz Oranı: %48

Vade Sonu Tutar: 10.357.699 TL

Net Kazanç: 357.699 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48

Vade Sonu Tutar: 10.357.699 TL

Net Kazanç: 357.699 TL

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10 Mliyon Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Ok Gibi Fırladı - Resim: 5

Türkiye Finans
Faiz Oranı: %45

Vade Sonu Tutar: 10.335.342 TL

Net Kazanç: 335.342 TL

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %37,75

Vade Sonu Tutar: 10.281.315 TL

Net Kazanç: 281.315 TL

Vakıf Katılım
Faiz Oranı: %34,29

Vade Sonu Tutar: 10.294.356 TL

Net Kazanç: 294.356 TL

Ziraat Katılım
Faiz Oranı: %30

Vade Sonu Tutar: 10.223.562 TL

Net Kazanç: 223.562 TL

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