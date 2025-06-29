10 Mliyon Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Ok Gibi Fırladı

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yaşanan gelişmeyle birlikte yüksek miktarda birikimi olan yatırımcılar, "En yüksek faizi hangi banka veriyor?" sorusuna yanıt arıyor.

Özellikle 10 milyon TL ve üzeri mevduata sahip yatırımcılar için 1 ay (32 gün) vadeli faiz oranları yüzde 52 seviyesine kadar çıkmış durumda. İşte güncel oranlara göre bankaların sağladığı 1 aylık net kazanç tablosu: