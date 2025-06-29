10 Mliyon Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Ok Gibi Fırladı
Mevduat faiz oranları, Haziran 2025 itibarıyla dikkat çekici seviyelere ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini sabit tutmasının ardından bankaların vadeli mevduat faizlerinde belirgin yükselişler görülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yaşanan gelişmeyle birlikte yüksek miktarda birikimi olan yatırımcılar, "En yüksek faizi hangi banka veriyor?" sorusuna yanıt arıyor.
Özellikle 10 milyon TL ve üzeri mevduata sahip yatırımcılar için 1 ay (32 gün) vadeli faiz oranları yüzde 52 seviyesine kadar çıkmış durumda. İşte güncel oranlara göre bankaların sağladığı 1 aylık net kazanç tablosu:
BANKALARIN MEVDUAT GETİRİ TABLOSU
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 10.387.507 TL
Net Kazanç: 387.507 TL
ING Türkiye
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 10.380.055 TL
Net Kazanç: 380.055 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 10.372.603 TL
Net Kazanç: 372.603 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %48,5
Vade Sonu Tutar: 10.361.425 TL
Net Kazanç: 361.425 TL
Akbank
Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 10.357.699 TL
Net Kazanç: 357.699 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 10.357.699 TL
Net Kazanç: 357.699 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: %45
Vade Sonu Tutar: 10.335.342 TL
Net Kazanç: 335.342 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %37,75
Vade Sonu Tutar: 10.281.315 TL
Net Kazanç: 281.315 TL
Vakıf Katılım
Faiz Oranı: %34,29
Vade Sonu Tutar: 10.294.356 TL
Net Kazanç: 294.356 TL
Ziraat Katılım
Faiz Oranı: %30
Vade Sonu Tutar: 10.223.562 TL
Net Kazanç: 223.562 TL