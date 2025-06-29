Keneler En Çok Hangi Bölgelere Tutunuyor? Uzmanlar Uyardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Keneler en çok kulak arkası, ense ve boyun gibi sıcak ve nemli bölgeleri tercih ediyor. Ayrıca diz arkası, karın çevresi, koltuk altı, kasık bölgesi ve ön kolların iç yüzeyi de kontrol edilmesi gereken başlıca yerler arasında yer alıyor.

KENELER ANINDA YAPIŞMAZ, ZAMANLA YERLEŞİR

Uzmanlara göre keneler, uygun bir yer bulana kadar cilt üzerinde uzun süre dolaşabilir. Bu nedenle, doğadan dönüşte vakit kaybetmeden yapılan vücut kontrolü, kenelerin henüz tutunmamışken tespit edilmesini sağlayabilir.

EVCİL HAYVANLAR TAŞIYICI OLABİLİR

Evde evcil hayvan bulunan kişiler için ek bir risk söz konusu. Keneler, hayvanların tüylerine tutunarak ev içine taşınabiliyor. Bu riski azaltmak için veterinerler, özellikle ilkbahar aylarından itibaren koruyucu damlalar ve tabletlerin düzenli olarak uygulanmasını öneriyor.

GÖLGEDE YAŞARLAR, MAYIS AYLARI EN YOĞUN DÖNEM

Keneler, tarlalar, uzun otlar, ormanlık alanlar ve parklar gibi doğa içinde birçok farklı ortamda bulunabiliyor. Gölgelik ve nemli alanları tercih eden keneler, özellikle mayıs ayında en yüksek aktivite düzeyine ulaşıyor.

KENE ISIRIĞININ BELİRTİLERİNE DİKKAT

Kene ısırıkları genellikle belirti vermese de bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar şu belirtilerin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor:

Kaslarda güçsüzlük

Yüksek ateş

Şiddetli baş ağrısı

Kol ve bacaklarda ağrı

LYME HASTALIĞINA KARŞI TETİKTE OLUN

Kenelerin taşıyabildiği Lyme hastalığı, ısırık bölgesinde kızarıklık, papül oluşumu ve döküntü ile kendini gösterebilir. Bu tür belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması büyük önem taşıyor.

KENE BULURSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Doğadan döndükten sonra vücutta bir kene fark edilmesi durumunda, uzman müdahalesi olmadan kenenin çıkarılmaması öneriliyor. Ayrıca ateş, halsizlik veya döküntü gibi belirtiler varsa, en kısa sürede bir doktora başvurulması gerekiyor.