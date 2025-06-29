Keneler En Çok Hangi Bölgelere Tutunuyor? Uzmanlar Uyardı
Doğada geçirilen zaman, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kene ısırıkları açısından risk taşıyor. Uzmanlar, doğa yürüyüşlerinden veya pikniklerden sonra vücudun belirli bölgelerinin dikkatlice kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.
Keneler en çok kulak arkası, ense ve boyun gibi sıcak ve nemli bölgeleri tercih ediyor. Ayrıca diz arkası, karın çevresi, koltuk altı, kasık bölgesi ve ön kolların iç yüzeyi de kontrol edilmesi gereken başlıca yerler arasında yer alıyor.
KENELER ANINDA YAPIŞMAZ, ZAMANLA YERLEŞİR
Uzmanlara göre keneler, uygun bir yer bulana kadar cilt üzerinde uzun süre dolaşabilir. Bu nedenle, doğadan dönüşte vakit kaybetmeden yapılan vücut kontrolü, kenelerin henüz tutunmamışken tespit edilmesini sağlayabilir.
EVCİL HAYVANLAR TAŞIYICI OLABİLİR
Evde evcil hayvan bulunan kişiler için ek bir risk söz konusu. Keneler, hayvanların tüylerine tutunarak ev içine taşınabiliyor. Bu riski azaltmak için veterinerler, özellikle ilkbahar aylarından itibaren koruyucu damlalar ve tabletlerin düzenli olarak uygulanmasını öneriyor.
GÖLGEDE YAŞARLAR, MAYIS AYLARI EN YOĞUN DÖNEM
Keneler, tarlalar, uzun otlar, ormanlık alanlar ve parklar gibi doğa içinde birçok farklı ortamda bulunabiliyor. Gölgelik ve nemli alanları tercih eden keneler, özellikle mayıs ayında en yüksek aktivite düzeyine ulaşıyor.
KENE ISIRIĞININ BELİRTİLERİNE DİKKAT
Kene ısırıkları genellikle belirti vermese de bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar şu belirtilerin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor:
Kaslarda güçsüzlük
Yüksek ateş
Şiddetli baş ağrısı
Kol ve bacaklarda ağrı
LYME HASTALIĞINA KARŞI TETİKTE OLUN
Kenelerin taşıyabildiği Lyme hastalığı, ısırık bölgesinde kızarıklık, papül oluşumu ve döküntü ile kendini gösterebilir. Bu tür belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması büyük önem taşıyor.
KENE BULURSANIZ NE YAPMALISINIZ?
Doğadan döndükten sonra vücutta bir kene fark edilmesi durumunda, uzman müdahalesi olmadan kenenin çıkarılmaması öneriliyor. Ayrıca ateş, halsizlik veya döküntü gibi belirtiler varsa, en kısa sürede bir doktora başvurulması gerekiyor.