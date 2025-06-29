540 Bin Lira Maaş Veriyorlar, Yabancılara Kapıları Sonuna Kadar Açtılar! Duyan Sıraya Giriyor

BAE'nin resmi işe alım platformu olan dubaicareers.ae üzerinden yayımlanan ilanlara göre, devlet pozisyonlarında maaşlar 50.000 Dirhem’e kadar çıkabiliyor. Bu da yaklaşık 540 bin Türk Lirasına denk geliyor. Özellikle bankacılık gibi yüksek uzmanlık gerektiren alanlarda bu tür kazançlar, BAE'de çalışmayı planlayanlar için oldukça cazip bir seçenek haline geliyor.