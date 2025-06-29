540 Bin Lira Maaş Veriyorlar, Yabancılara Kapıları Sonuna Kadar Açtılar! Duyan Sıraya Giriyor
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2025 yılında iş gücü piyasasında yeni bir döneme girerken, özellikle inşaat, bankacılık ve teknoloji sektörlerinde nitelikli çalışan ihtiyacı hızla artıyor. Özellikle kamuya ait pozisyonlar, sundukları yüksek maaş ve kapsamlı sosyal haklarla başta yabancı profesyoneller olmak üzere birçok iş arayanın ilgisini çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
BAE'nin resmi işe alım platformu olan dubaicareers.ae üzerinden yayımlanan ilanlara göre, devlet pozisyonlarında maaşlar 50.000 Dirhem’e kadar çıkabiliyor. Bu da yaklaşık 540 bin Türk Lirasına denk geliyor. Özellikle bankacılık gibi yüksek uzmanlık gerektiren alanlarda bu tür kazançlar, BAE'de çalışmayı planlayanlar için oldukça cazip bir seçenek haline geliyor.
YAPAY ZEKA YİNE ÖNE ÇIKIYOR
2025’in ikinci yarısına girilirken, küresel ekonomik gelişmeler ve vergi düzenlemeleri nedeniyle özel sektör işe alımlarda daha temkinli davranıyor. Buna karşın devlet, özellikle yapay zekâ, otomasyon ve veri analitiği gibi yeni nesil teknolojilere hâkim uzmanlara kapılarını sonuna kadar açıyor. Dubai hükümeti, bu niteliklere sahip çalışanları doğrudan hedef alarak kamu hizmetlerini güçlendirmeyi planlıyor.
YAVAŞ AMA KALİFİYE ARAYIŞ SÜRÜYOR
Her ne kadar bazı sektörlerde işe alım süreçlerinde yavaşlamalar yaşansa da Dubai yönetimi, uzman kişilere yönelik arayışlarını sürdürüyor. Mülakat süreçlerinde zaman zaman gecikmeler yaşansa da, sağlanan maaş seviyeleri ve yaşam standartları, bu pozisyonları oldukça cazip hale getiriyor.
YABANCI PROFESYONELLERE KAPILAR SONUNA KADAR AÇIK
BAE hükümeti, özellikle yurt dışında yaşayan ve alanında uzman kişilere yönelik istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor. Sağlık sigortası, barınma desteği ve eğitim yardımları gibi sosyal olanaklar da, bu pozisyonları sadece maddi açıdan değil, yaşam kalitesi bakımından da tercih edilebilir kılıyor.