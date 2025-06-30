Türkiye'nin En İyi ve En Başarılı Hukuk Fakültesi Belli Oldu: Zirvedeki Üniversite Şaşırttı
YKS sonrası tercih heyecanı başlarken, hukuk fakülteleri en çok ilgi gören bölümlerden biri oldu. Türkiye'nin en iyi ve en başarılı hukuk fakülteleri ve 2025 taban puanları açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından milyonlarca aday tercih dönemine hazırlanırken, hukuk fakülteleri en çok ilgi gören bölümlerden biri olmaya devam ediyor. Hukuk alanında kariyer hedefleyen adaylar için en çok merak edilen konuların başında ise “hangi üniversitenin hukuk fakültesi daha iyi?” sorusu geliyor.
EN İYİ VE EN BAŞARILI HUKUK FAKÜLTELERİ LİSTELENDİ
Yapılan güncel bir araştırma, Türkiye’nin en iyi ve başarılı hukuk fakültelerini sıraladı. Akademik başarı, eğitim kadrosu, mezun performansı ve taban puanlar gibi kriterlere göre oluşturulan listede öne çıkan üniversiteler, binlerce adayın hedefi haline geldi. Yıllardır hukuk alanında öncü kabul edilen üniversiteler bu yıl da zirvedeki yerlerini korudu.
2025 YILI GÜNCEL TABAN PUANLARI DA AÇIKLANDI
Sıralamaya giren hukuk fakülteleriyle birlikte 2025 yılı için güncel taban puanlar da açıklandı. Yıllardır hukuk alanında öncü kabul edilen üniversiteler bu yıl da zirvedeki yerlerini korudu. İşte Türkiye'nin en iyi ve en başarılı hukuk fakülteleri...
1-İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - Taban puanı: 511,77162
2- Galatasaray Üniversitesi - Taban puanı: 506,5822
3- Koç Üniversitesi - Taban puanı: 504,59636
4. TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi - Taban puanı: 496,90655
5- Özyeğin Üniversitesi - Taban puanı: 486,42701
6- Boğaziçi Üniversitesi - Taban puanı: 483,20477
7- Yeditepe Üniversitesi - Taban puanı: 476,80859
8- İstanbul Üniversitesi - Taban puanı: 475,74286
9- Altınbaş Üniversitesi - Taban puanı: 457,33426
10- Ankara Üniversitesi - Taban puanı: 456,38332