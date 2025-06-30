Türkiye'nin En İyi ve En Başarılı Hukuk Fakültesi Belli Oldu: Zirvedeki Üniversite Şaşırttı

EN İYİ VE EN BAŞARILI HUKUK FAKÜLTELERİ LİSTELENDİ

Yapılan güncel bir araştırma, Türkiye’nin en iyi ve başarılı hukuk fakültelerini sıraladı. Akademik başarı, eğitim kadrosu, mezun performansı ve taban puanlar gibi kriterlere göre oluşturulan listede öne çıkan üniversiteler, binlerce adayın hedefi haline geldi. Yıllardır hukuk alanında öncü kabul edilen üniversiteler bu yıl da zirvedeki yerlerini korudu.

2025 YILI GÜNCEL TABAN PUANLARI DA AÇIKLANDI

Sıralamaya giren hukuk fakülteleriyle birlikte 2025 yılı için güncel taban puanlar da açıklandı. Yıllardır hukuk alanında öncü kabul edilen üniversiteler bu yıl da zirvedeki yerlerini korudu. İşte Türkiye'nin en iyi ve en başarılı hukuk fakülteleri...