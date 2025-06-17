Bakanlık Devreye Girdi: Kiracılar Havalara Uçacak! Kirayı Yüzde 40 Düşürecek Yeni Model Geliyor
Konut fiyatları ve kiralar her geçen yıl artmaya devam ederken, milyonlarca kiracı için umut veren bir gelişme meydana geldi. Artan inşaat ve arsa maliyetleri ile krediye erişimdeki zorluklara karşı, KONUTDER dikkat çeken bir çözüm önerisi sundu. Bakanlığa da iletilen bu yeni model hayata geçirilirse, konut ve kira fiyatlarında yüzde 40’a varan düşüş mümkün olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de uzun süredir özellikle kiracılar başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın ortak sorunu haline gelen yüksek konut fiyatlarına karşı dikkat çeken bir çözüm önerisi gündeme geldi. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ziya Yılmaz, barınma krizine neden olan temel unsurlar arasında yer alan arsa maliyetlerinin düşürülmesiyle konut fiyatlarının yüzde 40 oranında azalabileceğini belirtti. Öneri, ilgili bakanlıklara da iletildi.
KONUT FİYATLARINDA ARSA MALİYETİ DETAYI
Ziya Yılmaz, Türkiye’de konut üretiminde en büyük maliyet kalemlerinden birinin arsa olduğunu vurguladı. Avrupa'da arsanın toplam proje maliyetindeki payı ortalama yüzde 20'yi geçmezken, Türkiye'de bu oran özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yüzde 40-50 bandında seyrediyor. Bu durum konuta erişimi güçleştiriyor ve doğrudan kira artışlarına da yansıyor.
KONUT FİYATLARINI YÜZDE 40 DÜŞÜRECEK YENİ MODEL
KONUTDER’in önerisine göre, kamuya ait arsalar, belirli koşullar altında özel sektöre vadeli olarak sunulmalı. Söz konusu arsaların toplam proje maliyetindeki payı yüzde 10-20 ile sınırlandırılmalı ve 3 yıl içinde inşaata başlanması şart koşulmalı. Böylece hem arsa stokçuluğunun önüne geçilecek hem de arz-talep dengesi sağlanarak fiyatlar düşürülebilecek. Yılmaz’a göre bu model hayata geçerse konut fiyatlarında yüzde 40’a varan bir düşüş mümkün.
KONUT KREDİSİ KISITLAMALARI KALDIRILMALI
Ziya Yılmaz, ikinci konut alımlarına yönelik kredi kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğini de ifade etti. Avrupa Birliği ülkelerinde konut sahipliği oranı yüzde 69 seviyesindeyken, Türkiye’de bu oran yüzde 56’ya kadar gerilemiş durumda. Özellikle bireysel yatırımcıların finansmana erişim zorluğu, kiralık konut arzını da olumsuz etkiliyor. Yılmaz, yatırım amacıyla ikinci konut almak isteyen kişilere kredi verilmesinin piyasadaki kira dengesini yeniden sağlayabileceğini savundu.
HEYECANLANDIRAN ÖNERİ BAKANLIĞIN MASASINDA
KONUTDER’in geliştirdiği bu öneriler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunuldu. Yılmaz, uygun maliyetli konut üretimi konusunda sektörün kamuya her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı. Bu önerilerin hayata geçmesi durumunda, hem konut fiyatlarında hem de kira bedellerinde ciddi bir düşüş yaşanabileceği öngörülüyor.