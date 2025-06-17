Bakanlık Devreye Girdi: Kiracılar Havalara Uçacak! Kirayı Yüzde 40 Düşürecek Yeni Model Geliyor

KONUT FİYATLARINI YÜZDE 40 DÜŞÜRECEK YENİ MODEL

KONUTDER’in önerisine göre, kamuya ait arsalar, belirli koşullar altında özel sektöre vadeli olarak sunulmalı. Söz konusu arsaların toplam proje maliyetindeki payı yüzde 10-20 ile sınırlandırılmalı ve 3 yıl içinde inşaata başlanması şart koşulmalı. Böylece hem arsa stokçuluğunun önüne geçilecek hem de arz-talep dengesi sağlanarak fiyatlar düşürülebilecek. Yılmaz’a göre bu model hayata geçerse konut fiyatlarında yüzde 40’a varan bir düşüş mümkün.