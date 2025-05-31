Berlin'de Buluştular: Tarkan'dan Ezhel'e Övgü Dolu Sözler

Berlin’deki konserinde rapçi Ezhel'i ağırlayan Tarkan, kuliste gerçekleşen buluşmayı sosyal medyada paylaştı. Ezhel'e övgüler yağdıran Megastar, "Kendisine daha da hasta oldum" dedi.

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Berlin'de Buluştular: Tarkan'dan Ezhel'e Övgü Dolu Sözler

Türk pop müziğinin Megastarı Tarkan, Berlin konserinde sürpriz bir buluşmaya imza attı. Ünlü sanatçı, konserine gelen rap müziğin sevilen ismi Ezhel ile kuliste bir araya geldi. O anlara ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Tarkan, meslektaşına övgüler yağdırmayı ihmal etmedi.

Tarkan, paylaşımında, "Berlin konserime gelen sevgili Ezhel’le hem konser öncesi hem sonrası kuliste sohbet ettik, müzik konuştuk, dertleştik, güldük… Müziği şahane ama kendisini tanıyınca kişiliğine daha da hasta oldum. Samimi, sahici, içi dışı bir, dünya tatlısı biri" ifadelerine yer verdi.

Berlin'de Buluştular: Tarkan'dan Ezhel'e Övgü Dolu Sözler - Resim : 1

İkilinin samimi halleri ve sıcak sohbeti hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bu buluşma, pop ve rap dünyasının iki dev ismini bir araya getirmesiyle müzikseverler arasında heyecan yarattı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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