Survivor’a Damga Vuran ‘Aşk’ İddiası! Herkes Bunu Konuşuyor… Efecan Dianzenza’nın Eşi Konuştu Ortalık Kızıştı

2016 Survivor’ın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan, Survivor 2025 All Star kadrosuna yedeklerden katılan Efecan Dianzenza ve yarışmacı Yağmur Banda arasındaki aşk iddiası yarışmaya damga vurdu.

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Survivor’a Damga Vuran ‘Aşk’ İddiası! Herkes Bunu Konuşuyor… Efecan Dianzenza’nın Eşi Konuştu Ortalık Kızıştı

Skandal iddianın ardından Efecan Dianzenza’nın eşi Duygu Dianzenza'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise iddiaların ardı arkasını kesmedi. İşte Survivar’ı sarsan iddialar ve sonrasında yaşananlar…

Survivor’a Damga Vuran ‘Aşk’ İddiası! Herkes Bunu Konuşuyor… Efecan Dianzenza’nın Eşi Konuştu Ortalık Kızıştı - Resim : 1

AŞK MI YAŞIYORLAR?

Survivor 2025’in dikkat çeken oyuncuları Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda arasındaki ‘samimiyet’ Survivor izleyicinin iki isim arasında bir aşk yaşandığı iddialarını gündeme taşımasına neden oldu.

Survivor’a Damga Vuran ‘Aşk’ İddiası! Herkes Bunu Konuşuyor… Efecan Dianzenza’nın Eşi Konuştu Ortalık Kızıştı - Resim : 2

EŞİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sosyal medyada yayılan iddialarda iki ismin ilişkisi olduğu, birlikte AVM’de görüntülerinin bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu iddialar gündeme damga vururken, Efecan Dianzenza’nın eşi Duygu’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Survivor’a Damga Vuran ‘Aşk’ İddiası! Herkes Bunu Konuşuyor… Efecan Dianzenza’nın Eşi Konuştu Ortalık Kızıştı - Resim : 3

'MUHATABI BEN DEĞİLİM'

Eşi ile olan fotoğraflarını Instagram’dan kaldıran eşi Duygu ‘Konunun muhattabı ben değilim. Bana lütfen DM, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım’ dedi.

Survivor’a Damga Vuran ‘Aşk’ İddiası! Herkes Bunu Konuşuyor… Efecan Dianzenza’nın Eşi Konuştu Ortalık Kızıştı - Resim : 4

TAKİBE ALDI

Aşk iddialarının ardından Survivor’ın tanınan ünlü yarışmacılarından Nagihan Karadere de Efecan Dianzenza’nın eşi Duygu Dianzenza'yı sosyal medya hesabından takibe aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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