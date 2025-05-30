Şimal'in Öldüğü İddialarına Eşinden Yanıt! Son Durumu Belli Oldu

Yıllardır kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, tekrar hastaneye kaldırıldı. Şarkıcının öldüğüne dair haberler çıkması üzerine eşi Necati Arıcı bir açıklama yaptı. Vefat haberlerini yalanlayan Arıcı, eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Şimal'in Öldüğü İddialarına Eşinden Yanıt! Son Durumu Belli Oldu

Yıllardır kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, son dönemde rahatsızlığının nüksetmesiyle yeniden gündeme geldi. İlk olarak 2021 yılında meme kanserine yakalanan ve bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görmesinin ardından iyileşen ünlü şarkıcı, daha sonra da rutin kontrolleri esnasında beyninde tümör çıktığını açıkladı.

Zor bir sürecin sonunda çektirdiği MR sonuçlarının temiz çıktığını duyuran Şimal, "Tüm vücudum tertemiz" diyerek müjdeli haberi paylaşıp hayranlarını mutlu etti. Gözyaşları içinde kendisi için dua eden herkese teşekkür eden şarkıcı, "Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.

Şimal'in Öldüğü İddialarına Eşinden Yanıt! Son Durumu Belli Oldu - Resim : 1

YENİDEN HASTALANDI

Ancak müjdeli haberin ardından Şimal yeniden rahatsızlandı. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Şimal'ın eşi Necati Arıcı, şarkıcının ciddi bir nöbet geçirdiğini ve nedeninin araştırıldığını duyurdu. Bunun arkasından bir süre sessizlik olurken, Şimal günler sonra sağlık durumuyla alakalı bir paylaşımda bulundu. Nöbet geçirdiğini ve yoğun bakıma kaldırıldığını açıklayan ünlü şarkıcı, "Belimden ışın tedavisine başladık. Anlayacağınız zor dönemlerden geçiyoruz" dedi.

Şimal'in Öldüğü İddialarına Eşinden Yanıt! Son Durumu Belli Oldu - Resim : 2

'EŞİMİN DURUMU KRİTİK'

Üst üste yaşadığı sağlık sorunları, tedaviler ve ameliyatların arkasından ünlü şarkıcı Şimal bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Bazı yayın organlarında 39 yaşındaki şarkıcının hayatını kaybettiğine dair iddialar yer alınca eşi Necati Arıcı'dan Instagram hesabı üzerinden bir açıklama geldi. Arıcı, iddiaları yalanlayarak itimat edilmemesini istedi. Necati Arıcı paylaşımında "Eşimin durumu kritik. Ölüm haberi yalandır" ifadelerine yer verdi.

Ünlü Şarkıcı Şimal'den Korkutan Haber: Hastaneye Kaldırıldı, Durumu KritikÜnlü Şarkıcı Şimal'den Korkutan Haber: Hastaneye Kaldırıldı, Durumu KritikMagazin
Ünlü Şarkıcı Şimal'den Kahreden İtiraf! Işın Tedavisinden Sonra İçini DöktüÜnlü Şarkıcı Şimal'den Kahreden İtiraf! Işın Tedavisinden Sonra İçini DöktüMagazin
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Şimal Kanser
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