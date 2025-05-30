Acı Haber Geldi! Ünlü Şarkıcı Şimal Hayatını Kaybetti

Uzun yıllar kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal 39 yaşında hayatını kaybetti.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Acı Haber Geldi! Ünlü Şarkıcı Şimal Hayatını Kaybetti

Dört yıl önce meme kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda beyninde tümör tespit edilen ünlü şarkıcı Şimal, ameliyat olduktan sonra da tedavi görmeye devam ederken MR sonuçlarının temiz çıktığını açıkladı. Olumlu giden süreçten duyduğu mutluluğu hayranlarıyla paylaşan Şimal, geçtiğimiz günlerde ise yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Kendisinin vefat ettiği haberlerine yönelik açıklama yapan Şimal'in eşi Necati Arıcı, dün akşam saatlerinde "Eşimin vefat ettiği doğru değil, durumu kritik" diyerek şarkıcının durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Acı Haber Geldi! Ünlü Şarkıcı Şimal Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Hayranlarının güzel haberler duymayı beklediği 39 yaşındaki Şimal'den acı haber geldi. Necati Arıcı, eşinin vefat ettiğini duyurdu. Necati Arıcı, Şimal'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, Kuşadası'nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir" ifadelerini kullandı.

Şimal'in Öldüğü İddialarına Eşinden Yanıt! Son Durumu Belli OlduŞimal'in Öldüğü İddialarına Eşinden Yanıt! Son Durumu Belli OlduMagazin
Ünlü Şarkıcı Şimal'den Kahreden İtiraf! Işın Tedavisinden Sonra İçini DöktüÜnlü Şarkıcı Şimal'den Kahreden İtiraf! Işın Tedavisinden Sonra İçini DöktüMagazin
Etiketler
Şimal Kanser
Son Güncelleme:
Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketmenin Sağlığa Etkileri Neler? Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketmenin Sağlığa Etkileri Neler?
Şimal'in Öldüğü İddialarına Eşinden Yanıt! Son Durumu Belli Oldu Şimal'in Öldüğü İddialarına Yanıt
Ünlü Şarkıcı Murat Dalkılıç'a Şanlıurfa Konserinde Büyük Şok! Sahnede Ne Yapacağını Şaşırdı Murat Dalkılıç'a Şanlıurfa'da Büyük Şok!
Çayın Bu Faydasını Kimse Bilmiyordu! Resmen Şifaya Adını Veriyor Çayın Bu Faydasını Kimse Bilmiyordu! Resmen Şifaya Adını Veriyor
ÇOK OKUNANLAR
Birden Fazla Evi Olanlar Dikkat! Bakanlık Gerçek Değeri Gizlenen Tapular İçin Harekete Geçti Birden Fazla Evi Olanlar Dikkat! Bakanlık Gerçek Değeri Gizlenen Tapular İçin Harekete Geçti
Elektrik Sayaçlarında Yeni Uygulama 5 İlde Devreye Girdi Elektrik Sayaçlarında Yeni Uygulama 5 İlde Devreye Girdi
Koç Holding Resmen KAP'a Bildirdi Koç Holding Resmen KAP'a Bildirdi
Hasat Mesaisi Başladı: Öğlene Kadar Çalışıyorlar, Altın Değerinde Satılıyorlar Hasat Mesaisi Başladı: Öğlene Kadar Çalışıyorlar, Altın Değerinde Satılıyorlar
15 Ükeden Ortak Hamle: Yeni Para Birimi Yolda! 15 Ükeden Ortak Hamle: Yeni Para Birimi Yolda!