Acı Haber Geldi! Ünlü Şarkıcı Şimal Hayatını Kaybetti

Dört yıl önce meme kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda beyninde tümör tespit edilen ünlü şarkıcı Şimal, ameliyat olduktan sonra da tedavi görmeye devam ederken MR sonuçlarının temiz çıktığını açıkladı. Olumlu giden süreçten duyduğu mutluluğu hayranlarıyla paylaşan Şimal, geçtiğimiz günlerde ise yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Kendisinin vefat ettiği haberlerine yönelik açıklama yapan Şimal'in eşi Necati Arıcı, dün akşam saatlerinde "Eşimin vefat ettiği doğru değil, durumu kritik" diyerek şarkıcının durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Hayranlarının güzel haberler duymayı beklediği 39 yaşındaki Şimal'den acı haber geldi. Necati Arıcı, eşinin vefat ettiğini duyurdu. Necati Arıcı, Şimal'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, Kuşadası'nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir" ifadelerini kullandı.