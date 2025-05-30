Ünlü Şarkıcı Murat Dalkılıç'a Şanlıurfa Konserinde Büyük Şok! Sahnede Ne Yapacağını Şaşırdı
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Şanlıurfa’da verdiği konser sırasında sahnede zor anlar yaşadı. Ünlü şarkıcının sahnesine şişe yağdı. Şişelerden bazıları seyircilerin kafasına isabet ederken, Murat Dalkılıç konseri tamamlarken güçlük çekti.
‘Kasaba’, ‘Leyla’, ‘Son Liman’, ‘Lüzümsuz Savaş’, ‘Derine’ gibi şarkılarıyla müzik listelerinde zirveye ulaşan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç Şanlıurfa’da konser verdi.
ŞİŞE YAĞMURUNA TUTULDU
Ünlü şarkıcının Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıktığı Şanlıurfa konserinde yaşananlar ise sosyal medyaya damga vurdu. Dalkılıç’ın sahnesine su şişeleri fırlatıldı.
SEYİRCİLER YARALANDI
Bazı seyirciler yaralanırken, yaşananlara engel olmak isteyen sanatçı ise sahnede zorluk çekti. Konserini tamamlamakta güçlük çeken Murat Dalkılıç’ın o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
11. KEZ AMELİYAT OLMUŞTU
Ünlü şarkıcı kısa süre önce 11. kez burun ameliyatı geçirmesiyle gündem olmuştu. 2025’in başında yeniden operasyon masasına yatacağını açıklayan ünlü şarkıcı yaşadığı sağlık sorunlarını şöyle anlatmıştı: Doğuştan gelen bir rahatsızlığım vardı; burun kemiklerim dışarıya doğru çıkıyordu. Doktor bu kemikleri alırken ne yazık ki kıkırdağımı da aldı. O andan itibaren hayatımın en zorlu dönemi başladı. Vücudumun farklı yerlerinden alınan dokularla burnum sürekli yeniden şekillendirildi.