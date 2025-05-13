Ünlü Şarkıcı Şimal'den Kahreden İtiraf! Işın Tedavisinden Sonra İçini Döktü

Uzun süredir kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal son sağlık durumu hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Şimal ‘Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben çok yoruldum’ diyerek duygularını dile getirdi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Şarkıcı Şimal'den Kahreden İtiraf! Işın Tedavisinden Sonra İçini Döktü

‘Z Raporu’, ‘Ferman’ ‘Ağla Ağla’ gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Şimal, uzun süredir meme kanseri ile mücadele vermiş, ardından beyninde tümör olduğu ortaya çıkmıştı.

Ünlü Şarkıcı Şimal'den Kahreden İtiraf! Işın Tedavisinden Sonra İçini Döktü - Resim : 1

Beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal, yeniden ışın tedavisine başladığını duyurdu. Şimal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerine dert yandı.

Ünlü Şarkıcı Şimal'den Kahreden İtiraf! Işın Tedavisinden Sonra İçini Döktü - Resim : 2

'ÇOK YORULDUM'

Şimal, şunları söyledi: Işın tedavisinden çıktım şimdi. Hem belime hem de boynuma ışın alacağım. Cumartesi ve pazar hariç her gün sürecek. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben çok yoruldum. Allah'tan sadece kendime sabır diliyorum. Ne ağrısıyla baş edebiliyorum ne de psikolojisiyle. Çok yorucu.

Ünlü Şarkıcı Şimal'den Kahreden İtiraf! Işın Tedavisinden Sonra İçini Döktü - Resim : 3

HERKESTEN DUA İSTEMİŞTİ

Genç şarkıcı daha önce yaptığı paylaşımda da hastaneden bir fotoğraf paylaşarak şunları söylemişti: Bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı herkesten şu sözlerle dua istedi: Anca kendime geldim arkadaşlar arayan soran herkesten Allah razı olsun. Nöbet geçirdim, yoğun bakıma kaldırıldım. Işın tedavisine başladık belimden. Anlayacağınız zor dönemlerden geçiyoruz. Yine dualarınızı eksik etmeyiniz.

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