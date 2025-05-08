Annesinin Ölümüyle Yıkılmıştı... Tarkan Konserde İlk Kez Açıkladı, Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu

Türk pop müziğinin en büyük isimlerinden olan Megastar Tarkan, geçtiğimiz ay Avrupa turnesi devam ederken 68 yaşındaki annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybetmesiyle büyük bir yıkım yaşadı. 17 Nisan'da turneden İstanbul'a gelerek annesini toprağa veren ünlü şarkıcı, yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ifade etti. Anne kaybının asla sönmeyecek bir ateş olduğunu belirten Megastar, yanında olan tüm yakınları ve sevenlerine teşekkür etti.

Annesinin vefatı sonrası çıktığı ilk konserini geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın Stuttgart kentinde veren Tarkan, sahnede gözyaşlarına boğuldu. Annesinin en sevdiği şarkıyı söyleyerek hıçkıra hıçkıra ağlayan ünlü şarkıcının turnesini iptal edip etmeyeceğine ilişkin kararı da merak konusu oldu. Ancak Tarkan, konserlerine devam ederek sevenlerinin karşısına çıkmayı sürdürdü.

'SİZE İHTİYACIM VAR'

Son olarak Hamburg'da sahne alan Tarkan, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine turnesini neden bırakmak istemediğine dair hislerini anlattı. Mikrofonu eline alarak dinleyicilerine seslenen Tarkan, "Sizleri üzmek, acıma ortak etmek istemiyorum. Siz bana iyi gelin, ben de size iyi geleyim istiyorum. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Ama sizin enerjinize de çok ihtiyacım var. O yüzden de muhakkak bu konserleri yapacağım. İhtiyacım var size, iyi günde de kötü günde de beraber olmalıyız" dedi.

Sevenlerinin kuvvetli alkışları ve gözyaşlarıyla konserini tamamlayan Tarkan, sahne sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Çok teşekkürler Hamburg. Sevginiz ve desteğinizle daha iyiyim. Her konser ilaç gibi geliyor. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi