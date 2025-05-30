Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Pes Dedirtti! Bu Mesajı Sakın Açmayın

Almanya’da milyonlarca kişinin hizmet aldığı Deutsche Telekom adına gönderilen sahte e-postalar, kullanıcıları dolandırıcılık tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Tüketici danışma merkezleri, bu e-postaların son derece inandırıcı göründüğünü, ancak ciddi riskler içerdiğini belirterek dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Pes Dedirtti! Bu Mesajı Sakın Açmayın

Son dönemde artış gösteren kimlik avı saldırılarında, Telekom müşterilerine gönderilen ve Mayıs 2025 tarihli olduğu iddia edilen bir fatura dikkat çekiyor. E-posta içeriğinde 135,95 Euro tutarında bir borcun bulunduğu öne sürülüyor. "Faturayı online görüntüle" başlıklı buton ise kullanıcıları tehlikeli bağlantılara yönlendiriyor.

KONU SATIRI VE HİTAP ŞEKLİ ŞÜPHE UYANDIRIYOR

Dolandırıcılık mesajında "Telekom sabit hat faturanız Mayıs 2025 (rezervasyon hesabı: xxx)" ifadesi yer alıyor. Ancak burada belirtilen rezervasyon numarası gerçek bir hesapla eşleşmiyor. Ayrıca mesajda kullanılan "Merhaba" gibi genel hitap şekilleri, Telekom’un resmi yazışmalarında kullanılan kişisel isimli hitaplarla uyuşmuyor. Bu tür ayrıntılar, e-postanın sahte olduğunun ilk işaretleri olarak değerlendiriliyor.

Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Pes Dedirtti! Bu Mesajı Sakın Açmayın - Resim : 1

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN, LİNKLERE TIKLAMAYIN

Artı49'da yer alan habere göre, tüketici danışma merkezleri, bu tür e-postaların kesinlikle dikkate alınmaması, spam klasörüne taşınması ya da doğrudan silinmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, kullanıcıların e-postalarda yer alan bağlantılara tıklamamasını ve herhangi bir kişisel bilgiyi paylaşmamasını özellikle tavsiye ediyor.

DAHA FAZLA MAĞDUR OLMAMASI İÇİN UYARILAR CİDDİYE ALINMALI

Kimlik avı girişimlerinin, özellikle geniş kullanıcı kitlesine sahip markaların adı kullanılarak yürütüldüğü hatırlatılarak, tüketicilerin gelen e-postaların gerçekliğini sorgulamadan işlem yapmaması gerektiği belirtiliyor. Telekom müşterilerinin, kendilerine ulaşan şüpheli e-postalarla ilgili doğrudan şirketin resmi kanallarından bilgi alması öneriliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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