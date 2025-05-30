Dünyanın En Değerli 100 Şirketi Açıklandı

ABD ŞİRKETLERİ ZİRVEDEKİ HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

PwC’nin analizine göre, dünyanın en büyük 100 şirketinin toplam piyasa değeri 42,6 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık %7 artış anlamına geliyor ve tüm zamanların en yüksek seviyesine işaret ediyor.