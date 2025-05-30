Dünyanın En Değerli 100 Şirketi Açıklandı
Dünyanın halka açık en büyük şirketlerini sıralayan PwC'nin güncel raporu açıklandı. Almanya, bu yılki listede dikkat çekici bir yükseliş sergileyerek ülke sıralamasında 8. sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıl 12. sırada bulunan Almanya, 4 basamak birden yükselerek önemli bir başarı elde etti.
Kaynak: Artı49
31 Mart 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında değerlendirilen listede Almanya’dan 3 şirket ilk 100’e girmeyi başardı. Bir önceki yıl sadece 2 şirketin yer aldığı listede bu yıl Deutsche Telekom, Siemens ve SAP dikkat çekti.
Deutsche Telekom, önceki yıla göre 52 basamak birden yükselerek 73. sıraya tırmandı. Siemens ise 17 basamak ilerleyerek listede yerini sağlamlaştırdı. Almanya’nın en değerli şirketi konumundaki SAP, 16 sıra yükselerek 31. sıraya yerleşti.
ABD ŞİRKETLERİ ZİRVEDEKİ HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR
PwC’nin analizine göre, dünyanın en büyük 100 şirketinin toplam piyasa değeri 42,6 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık %7 artış anlamına geliyor ve tüm zamanların en yüksek seviyesine işaret ediyor.
Sıralamada ABD şirketleri baskınlığını sürdürüyor. İlk 100 şirketten 58’i ABD merkezli olurken, en değerli ilk 10 şirket arasında da 9 Amerikan firması yer aldı. Listenin zirvesine 3,3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple oturdu. Apple, böylece Microsoft’u geride bırakarak listenin en tepesine yerleşti.
ÇİN VE SUUDİ ARABİSTAN DA İLK ÜÇTE
Ülke sıralamasında ABD’nin ardından Çin ve Suudi Arabistan ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldı. Global ölçekte şirket değerlerinin artışı ve piyasalardaki genişleme, ülkelerin ekonomik gücünü yansıtan bu listelerdeki hareketliliği doğrudan etkiliyor.