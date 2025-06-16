İnternetten Gördü, Eşiyle Köşeyi Döndü: 3. Kez Hasat Ediyor, Gören Hayran Kalıyor

DAYANIŞMAYLA BÜYÜYEN TARLA

Lavanta üretimine sonradan dahil olan Mustafa Gümüşboğa ise projeye 3 yıldır destek verdiğini belirtti. Artan maliyetler nedeniyle henüz bir damıtım tesisi kurmadıklarını söyleyen Gümüşboğa, "Şu an için fason üretim modeliyle ilerliyoruz. Kendi tesisimizi kurmak istiyoruz ama bunun için zamana ve desteğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



