İnternetten Gördü, Eşiyle Köşeyi Döndü: 3. Kez Hasat Ediyor, Gören Hayran Kalıyor
İnternette gördükleri lavanta bahçesinden ilham alan İlhan ve Cemile Önal çifti, 40 dönümlük arazilerinde tamamen kendi imkanlarıyla lavanta üretimine başladı. Emekle büyüttükleri tarlalarında şimdi hem üretim yapıyor hem de gençlere örnek oluyorlar.
Kaynak: İHA
Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi’nde yaşayan İlhan ve Cemile Önal çifti, internette gördükleri lavanta tarlalarından etkilenerek kendi üretim serüvenlerine başladı. Yaklaşık 4 yıl önce lavanta yetiştiriciliğine yönelen çift, 40 dönümlük arazilerinde tamamen kendi imkanlarıyla üretim yapıyor.
Lavanta bahçelerinin görsel güzelliği ve ekonomik potansiyelini fark ettikten sonra araştırmalara başlayan İlhan Önal, "İlk olarak internette gördüm ve çok etkilendim. Eşimle birlikte lavanta üretmeye karar verdik. Bu iş zahmetli ama ortaya çıkan sonuç her şeye değer" dedi.
YAŞA RAĞMEN ÜRETİME DEVAM
3. kez hasat yapmanın mutluluğunu yaşayan Cemile Önal ise eşinin yanında üretim sürecine aktif olarak katıldığını belirterek, "Yaşımız ilerlemiş olabilir ama üretmekten vazgeçmedik. Tarım, ülkemiz için hayati önemde. Gençlere örnek olmayı umuyoruz" şeklinde konuştu.
DAYANIŞMAYLA BÜYÜYEN TARLA
Lavanta üretimine sonradan dahil olan Mustafa Gümüşboğa ise projeye 3 yıldır destek verdiğini belirtti. Artan maliyetler nedeniyle henüz bir damıtım tesisi kurmadıklarını söyleyen Gümüşboğa, "Şu an için fason üretim modeliyle ilerliyoruz. Kendi tesisimizi kurmak istiyoruz ama bunun için zamana ve desteğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Kısıtlı imkanlarla başladıkları lavanta yolculuğunda büyük bir özveriyle ilerleyen Önal çifti ve ortakları, hem doğal ürünler üretmeye hem de bölgedeki tarımsal çeşitliliğe katkı sunmaya devam ediyor.