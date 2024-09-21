Kızılcık Şerbeti'ne Yapımcı Müdahalesi! Talimat Verdi, Afiş Değişti
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezon afişi sosyal medyada kriz çıkardı. Dizinin ana kadrosundan "Mustafa" karakterini oynayan Emrah Altıntoprak'ın afişte yer almamasına tepki yağınca yapımcı Faruk Turgut devreye girdi. Turgut'un talimatıyla afiş revize edilerek Altıntoprak'a yer verildi.
Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu geçen hafta yayın hayatına başladı. Dizinin yeni sezon afişinde sadece 10 oyuncunun yer alması ve bu isimler arasında "Mustafa" karakterini canlandıran Emrah Altıntoprak'ın olmaması gündem oldu.
Sosyal medyada tartışma yaratan olayla ilgili esprili bir paylaşım yapan Altıntoprak, afişteki 2 ayrı boşluğa birden kendi fotoğrafını yerleştirerek takipçilerini güldürdü.
AFİŞ ARTIK 'MUSTAFA'LI
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yaşananların ardından bu sitemi haklı bulan Gold Film’in patronu yapımcı Faruk Turgut, son hazırlanan afişe Emrah Altıntoprak’ın eklenmesini istedi. Afiş yeniden düzenlenerek, "Mustafa"lı haliyle yayınlandı.