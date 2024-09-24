Eski Manken ve Şarkıcı Tuğba Özay Siyasete Atılıyor

Her açıklaması olay olan eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay, meslek değiştiriyor. Amacının önümüzdeki dönemde milletvekili olmak olduğunu açıklayan Özay, "Çocukların ve kadınların sesi olabilecek aydınlık kadınlar gerekir o meclise" dedi.

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Eski Manken ve Şarkıcı Tuğba Özay Siyasete Atılıyor

Gündeme dair açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay, çok konuşulacak bir açıklamaya daha imza attı. Haber Caddesi’nden Alper Ergez’e konuşan Özay "Siyaseti düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap verdi.

Özay "Elbette düşünüyorum, amacım önümüzdeki dönemde milletvekili olmak. Doğayı, hayvanları koruyabilen, çocukların ve kadınların sesi olabilecek aydınlık kadınlar gerekir o meclise" dedi.

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