Eski Manken ve Şarkıcı Tuğba Özay Siyasete Atılıyor

Gündeme dair açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay, çok konuşulacak bir açıklamaya daha imza attı. Haber Caddesi’nden Alper Ergez’e konuşan Özay "Siyaseti düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap verdi.

Özay "Elbette düşünüyorum, amacım önümüzdeki dönemde milletvekili olmak. Doğayı, hayvanları koruyabilen, çocukların ve kadınların sesi olabilecek aydınlık kadınlar gerekir o meclise" dedi.