Bahar Dizisine Bomba Transfer! Tüm Dengeleri Değiştirecek

Geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni dizisi Bahar, ikinci sezonunu "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" adıyla ve yine yüksek reytingle açtı. MF Yapım projesi güçlenerek yoluna devam ederken, kadroya güçlü bir oyuncu daha dahil oldu.

Nihal Yalçın

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Nihal Yalçın fenomen diziyle anlaştı. Yalçın, dizide Seren’in (Nil Sude Albayrak) annesi Nesrin Köksal’a hayat verecek. Sezon sonuna kadar hikayesinin devam etmesi planlanıyor.

Nizam Namidar

USTA OYUNCUNUN ROLÜ DEĞİŞTİ

Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği Bahar’a 19. bölümünde ekibine katılacak olan Nizam Namidar’ın hikâyedeki rolü değişti. Daha önce Adanalı bir iş adamı olan ‘Hasip Aydın’ rolüyle izleyici karşısına çıkacağı açıklanan Namidar’ın yeni rolü “Rıza Tekin” oldu. Usta oyuncu Seren’in babasına hayat verecek ve Nesrin’in eski eşi olarak hikayede yer alacak.