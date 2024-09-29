Bahar Dizisine Bomba Transfer! Tüm Dengeleri Değiştirecek
Show TV’nin fenomen dizisi Bahar, kadrosuna yeni transferler eklemeye devam ediyor. Dizide Seren karakterinin annesi rolünü ünlü oyuncu Nihal Yalçın canlandıracak.
Geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni dizisi Bahar, ikinci sezonunu "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" adıyla ve yine yüksek reytingle açtı. MF Yapım projesi güçlenerek yoluna devam ederken, kadroya güçlü bir oyuncu daha dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Nihal Yalçın fenomen diziyle anlaştı. Yalçın, dizide Seren’in (Nil Sude Albayrak) annesi Nesrin Köksal’a hayat verecek. Sezon sonuna kadar hikayesinin devam etmesi planlanıyor.
USTA OYUNCUNUN ROLÜ DEĞİŞTİ
Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği Bahar’a 19. bölümünde ekibine katılacak olan Nizam Namidar’ın hikâyedeki rolü değişti. Daha önce Adanalı bir iş adamı olan ‘Hasip Aydın’ rolüyle izleyici karşısına çıkacağı açıklanan Namidar’ın yeni rolü “Rıza Tekin” oldu. Usta oyuncu Seren’in babasına hayat verecek ve Nesrin’in eski eşi olarak hikayede yer alacak.