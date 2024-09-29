Serenay Sarıkaya Saçlarıyla Festivale Damga Vurdu

Son dönemin popüler oyuncularından Serenay Sarıkaya adından söz ettirmeye devam ediyor. Hem iş hem aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri üyesiydi.

Festivale farklı tarzıyla gelen Serenay Sarıkaya dikkatleri üzerine çekti. Saçlarını daha kısa kullanmaya başlayan ünlü oyuncu beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Instagram hesabından Adana Koza Film Festivali'nden fotoğraflar paylaşan Sarıkaya'ya beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya, "Burada olduğum için çok mutluyum. Adana'da olduğum için çok mutluyum. Adana sevdamı bilenler bilir" dedi.